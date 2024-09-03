Глава МАГАТЕ Гроссі прямує на Запорізьку АЕС

Рафаель Гроссі: «Прямую на Запорізьку АЕС, щоб допомогти запобігти ядерній аварії»

Сьогодні, 3 вересня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі їде на Запорізьку АЕС. Про це йдеться у дописі гендиректора МАГАТЕ у Х.

«Я прямую на Запорізьку АЕС (Україна), щоб продовжити нашу допомогу та допомогти запобігти ядерній аварії», – написав Гроссі.

Він зазначив, що вже минуло два роки зі створення місії МАГАТЕ, яка має забезпечити ядерну безпеку та захищеність на найбільшій у Європі АЕС.

Як повідомлялося, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після того, як побував на Курській АЕС, відвідає Київ та Запорізьку атомну електростанцію.

Нагадаємо, Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію.

За оцінкою Інституту вивчення війни, російські офіційні особи намагалися використати візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію, аби представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який мав би підірвати західну підтримку України.

Раніше голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній станції погіршується. За його словами, це сталося «після удару безпілотника, який сьогодні вдарив по дорозі біля території АЕС».