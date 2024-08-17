МАГАТЕ зробило тривожну заяву про ядерну безпеку на Запорізькій АЕС

Українські офіційні установи, в тому числі «Енергоатом», ситуацію поки не коментували

Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній станції погіршується, заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. За його словами, це сталося «після удару безпілотника, який сьогодні вдарив по дорозі біля території АЕС».

«Знову ми бачимо ескалацію загроз ядерній безпеці та безпеці Запорізької АЕС. Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості з усіх сторін і до суворого дотримання п’яти конкретних принципів, встановлених для захисту електростанції», – сказав Гроссі.

В МАГАТЕ кажуть, їм повідомили, що вибухівка, яку начебто переносив безпілотник, здетонувала безпосередньо за охоронною зоною станції. Місце зіткнення було поблизу ставків для охолоджувальної води та приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередачі – єдиної лінії, що забезпечує енергопостачання ЗАЕС.

Українські офіційні установи, в тому числі «Енергоатом», ситуацію поки не коментували.

Раніше росіяни заявили, що Україна планує завдати ударів по Курській та Запорізькій атомних електростанціях. Речник МЗС Георгій Тихий спростував заяви російських пропагандистів.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що РФ може готувати ядерну провокацію.

«У них не спрацював сценарій звинуватити нас в тероризмі і наступі на Курську АЕС, тепер вони брешуть про «брудну бомбу» і нашу можливу провокацію. Це свідчення того, що Росія може готувати теракт», – вважає Коваленко.

Як повідомлялося, російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ.