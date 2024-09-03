Гроссі у Києві обговорив підтримку українських АЕС

Гроссі наголосив, що МАГАТЕ «повністю віддана безпеці та захищеності українських ядерних об'єктів, з присутністю на кожному з них»

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі обговорив у Києві підтримку українських АЕС з керівниками Міненергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому перед поїздкою на окуповану ЗАЕС. Про це повідомляється на сторінці Гроссі у соцмережі Х.

«Розпочав свій 10-й візит до України із зустрічей з міністром енергетики України Германом Галущенком, головою Держатомрегулювання олова Олегом Коріковим та президентом Енергоатому Петром Котіним, у ході яких було здійснено обмін думками щодо нашої підтримки українських АЕС напередодні мого візиту на ЗАЕС», – йдеться у повідомленні.

Гроссі наголосив, що МАГАТЕ «повністю віддана безпеці та захищеності українських ядерних об'єктів, з присутністю на кожному з них».

Напередодні генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що їде з візитом на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запоріжжя заявив, що на сьогодні для повернення під контроль України захопленої росіянами Запорізької АЕС робляться лише політичні кроки, але їх недостатньо.

Запорізька атомна станція є однією з найбільших в Європі. У березні 2022 року станцію захопили російські військові. Наразі на території станції перебуває велика кількість російських військових, там також багато зброї. З території станції ведеться обстріл протилежного берега колишнього Каховського водосховища – Нікополя.

Раніше повідомлялося, що 3 вересня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі їде на Запорізьку АЕС.

Як повідомлялося, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після того, як побував на Курській АЕС, відвідає Київ та Запорізьку атомну електростанцію.

Нагадаємо, Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію.

За оцінкою Інституту вивчення війни, російські офіційні особи намагалися використати візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію, аби представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який мав би підірвати західну підтримку України.

Раніше голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній станції погіршується. За його словами, це сталося «після удару безпілотника, який сьогодні вдарив по дорозі біля території АЕС».