21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не рекомендується даремно витрачати гроші

21 серпня відзначається Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму, Всесвітній день Аватара та День без косметики і макіяжу. Віряни вшановують день пам’яті святого апостола Тадея.

Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму

21 серпня світ відзначає Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму, встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2017 році. Метою цього дня є вшанування пам’яті жертв тероризму та підтримка тих, хто постраждав від терористичних актів. Цей день нагадує про важливість підтримки жертв тероризму, забезпечення їхніх прав та надання їм необхідної допомоги для реабілітації та інтеграції в суспільство. ООН відіграє важливу роль у цьому процесі, сприяючи міжнародному співробітництву та підтримці жертв.

Ця дата є важливим нагадуванням про необхідність підтримувати жертв тероризму, захищати їхні права та забезпечувати їм необхідну допомогу для відновлення та повернення до нормального життя. ООН відіграє ключову роль у цьому процесі, сприяючи міжнародній співпраці та надаючи підтримку постраждалим від тероризму.

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про ризики, з якими можуть стикатися користувачі в інтернеті, та про правила безпечного користування Мережею. Основна мета цього дня – нагадати людям про важливість дбати про своє психічне та фізичне здоров’я під час користування Інтернетом.

Всесвітній день Аватара

Сьогодні щорічно відзначається незвичне свято – Всесвітній день Аватара. У перекладі з мови санскрит «аватар» означає «сходження». У філософії індуїзму цим терміном позначається сходження бога з духовного світу у мирське буття з якоюсь конкретною метою. Саме цього дня у 2009 році відбулася прем’єра першого трейлера легендарного фільму «Аватар» режисера.

Саме вихід першого трейлера до фільму «Аватар» став поштовхом до появи цього незвичайного свята. Фільм розповідає про далеке майбутнє, де люди колонізують іншу планету і стикаються з місцевими жителями – на’ві. Цей фільм став культурним феноменом і привернув увагу до питань екології, мультикультуралізму та взаємин людини з природою.

В Україні Всесвітній день Аватара відзначається переважно молодіжними аудиторіями. Шанувальники фантастики і кіно організовують тематичні вечірки, кінопокази, косплей-конкурси та обговорення фільму в соціальних мережах.

День без косметики і макіяжу

Цей день має на меті пропагувати природну красу, показати, що справжня краса не потребує маскування. Він заохочує жінок цінувати свою унікальність та природні риси. Відмова від макіяжу може допомогти жінкам почуватися впевненіше у своїй шкірі та прийняти свою зовнішність без зайвих прикрас.

День без косметики і макіяжу також знижує тиск соціальних стандартів краси, які часто вимагають від жінок ідеального вигляду. Він нагадує, що краса не має єдиного визначення, та закликає зосередитися на внутрішніх якостях, талантах та досягненнях. Цей день – чудова можливість полюбити себе такою, якою ви є, та відчути впевненість у своїй природній красі. Не бійтеся бути собою та сяяти зсередини!

Яке сьогодні релігійне свято

21 серпня у церковному календарі – день пам’яті святого апостола Тадея. Він був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Його не слід плутати з Юдою Іскаріотським, який зрадив Ісуса. Тадей народився в Ізраїлі або Перській імперії і був обраний Христом одним із дванадцяти апостолів.

Він згадується у всіх чотирьох Євангеліях та Діяннях апостолів. У Євангелії від Матвія та Марка він згадується як Тадей, а в Євангелії від Луки та Діяннях Апостолів – як Юда, син Якова. Тадей проповідував Євангеліє в різних регіонах, включаючи Юдею, Галілею, Самарію, Ідумею, Аравію, Сирію, Месопотамію, Персію та Вірменію. Він закінчив своє життя мученицькою смертю – його повісили на дереві, а потім стріляли у нього стрілами.

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Що не можна робити цього дня

Не рекомендується даремно витрачати гроші.

Не можна сваритися і лихословити.

Не слід вирішувати конфлікти агресією.

Народні прикмети

Вранці заморозки – до холодної і довгої зими;

гарна погода цього дня вказує, що ще кілька днів вона такою буде;

на горобині багато ягід – чекайте на дощову осінь;

багато павутини – до теплої погоди;

линяють кури – зима буде теплою;

Пам’ятні події 21 серпня

1415 – португальці завойовують Сеуту;

1627 – У Києві випускають перший словник української мови «Лексикон словенороський» Памви Беринди;

1652 – син Богдана Хмельницького, Тиміш, одружується з дочкою молдовського господаря Василя Лупула;

1653 – військо Георгія Штефана підходить до Сучави і намагається з наскоку взяти козацький табір Тимоша Хмельницького під стінами фортеці, починається облога Сучави;

1911 – з Лувру (Париж) викрадають картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза», яку знаходять лише через два роки у Королівстві Італія;

1914 – засновують футбольний клуб «Васко да Гама»;

1914 – Ян Нагурський здійснює перший у світі політ в Арктику;

1932 – у Венеції відбувається перший міжнародний кінофестиваль;

1944 – у Вашингтоні відкривається міжнародна конференція, яка готує пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об'єднаних Націй;

1968 – країни Варшавського Договору вводять війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення «Празької весни»;

1991 – Верховна рада Латвії ухвалює конституційний закон про статус незалежної держави після антигорбачовського путчу (ДКНС);

1996 – засновують відзнаку Президента України – орден «За мужність»;

1996 – на Київській універсальній біржі відбуваються перші торги у гривні з ф'ючерсних контрактів;

2005 – Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінює свій титул на «Верховний Архієпископ Києво-Галицький» і переносить осідок до Києва;

2011 – у місті Олевськ на Житомирщині відкривають пам'ятний знак на честь 70-річчя від створення Олевської республіки.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Павло, Марфа.