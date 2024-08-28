Росія використовувала главу МАГАТЕ, щоб підірвати міжнародну підтримку України – ISW

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час візиту до Росії

Росіяни спотворили заяву глави МАГАТЕ заявивши, що нібито саме дії українських військ загрожують Курській АЕС

Російські офіційні особи намагалися використати візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію, аби представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який мав би підірвати західну підтримку України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

27 серпня Гроссі заявив у X, що ситуація на Курській АЕС є «серйозною» і що «атака на будь-яку АЕС є неприйнятною, незалежно від місця розташування». Гроссі також заявив, що КАЕС особливо вразлива, оскільки її реактор не має захисної оболонки і розташований у «звичайній будівлі», що робить його вразливим до обстрілів або ударів безпілотників. Російські урядові ЗМІ стверджували, що Гроссі заявив, що бачив докази бойових дій «поблизу», включаючи безпілотники та уламки безпілотників.

Пропагандистські російські ЗМІ спотворили заяву Гроссі. Вони написали, що глава МАГАТЕ нібито заявив, що саме дії українських військ загрожують станції. Це не відповідає дійсності.

МАГАТЕ визнало, що Росія повідомила агентство про виявлення уламків безпілотника на Курській АЕС, але МАГАТЕ не надало жодних оцінок, звідки прилетів безпілотник, чи підтверджень заяви Росії про причетність ЗСУ.

Раніше ISW зазначав, що українські сили постійно демонстрували спроможність завдавати ударів з тилу в межах Росії та окупованої України на відстанях, що перевищують приблизно 60 км між КАЕС і міжнародним кордоном, припускаючи, що українське військове командування свідомо ухилялося від удару по атомній станції.

Нагадаємо, 26 серпня Гроссі анонсував свій візит у Курську область РФ. Згодом стало відомо, що Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію.

Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії стежить за ситуацією, пов’язаною з військовою діяльністю, яка відбувається в районі Курської атомної електростанції.

До слова, Міжнародне агентство з атомної енергії висловило стурбованість з приводу повідомлень про бойові дії в районі Курської атомної електростанції в Росії. Генеральний директор агенства Рафаель Гроссі закликав усі сторони до максимальної стриманості, щоб запобігти ядерній аварії, яка може мати серйозні радіологічні наслідки.

Раніше МАГАТЕ зробило тривожну заяву про ядерну безпеку на Запорізькій АЕС.