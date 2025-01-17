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Стало відомо, де і коли Фіцо збирається зустрітися із Зеленським

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, де і коли Фіцо збирається зустрітися із Зеленським
Словацький політик знову повторив погрози про «вжиття заходів» проти України
фото з відкритих джерел

Прем'єр Словаччини заявив, що зустріч у Давосі нібито може визначити майбутнє відносин з Україною

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Давосі. Про це Фіцо заявив у своєму дописі в Facebook.

Глава словацького уряду розповів про телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом, зокрема йшлося про постачання газу. Фіцо вкотре поскаржився на рішення України припинити транзит російського газу та додав про нібито «значну шкоду Словаччині та Євросоюзу».

Словацький політик знову повторив погрози про «вжиття заходів» проти України.

«Під час бесіди я також повідомив, що ми вже кілька днів пропонуємо провести спільну зустріч із паном Зеленським у вівторок увечері у Давосі, на Всесвітньому економічному форумі, де ми обоє будемо присутні», – каже він.

За словами Фіцо, зустріч у Давосі нібито може визначити майбутнє відносин з Україною, але «Зеленський ніяк не відреагував на цю пропозицію».

Як відомо, президент України Володимир Зеленський має особисто взяти участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Захід триватиме з 20 по 24 січня. У заході візьмуть участь представники понад 130 країн світу, серед них – понад 60 глав держав та урядів і понад 1600 представників ділових кіл.

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського. Словацький прем'єр запросив українського лідера зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який запропонував зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу. Так, очільник України у своїх соцмережах поширив допис глави словацького уряду зі словами: «Гаразд. Приїжджай до Києва в п'ятницю».

Пізніше віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар заявив, що Фіцо не поїде до Києва у п'ятницю, 17 січня, на запрошення президента України. Водночас Фіцо заявив, що невдовзі таки може зустрітися з президентом України.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Також словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу.

Однак згодом стало відомо, що оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра.

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Теги: Фіцо форум в давосі Володимир Зеленський президент прем’єр-міністр

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