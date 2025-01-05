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Президент вилаявся через те, як Захід допоміг Україні перед вторгненням РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Президент вилаявся через те, як Захід допоміг Україні перед вторгненням РФ
Американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським
скриншот відео

Перед великою війною Зеленський попросив у США та партнерів дві речі

Захід не допоміг Україні перед початком повномасштабного вторгнення РФ. Були лише слова. Про це заявив президент Володимир Зеленський у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента.

Глава держави розповів, що перед великою війною він не просив у партнерів докази щодо намірів Росії здійснити вторгнення. Однак він просив, передусім у США, посилити Україну зброєю, а найкраще – передумовами, щоб не було ніякої війни. Зокрема, ввести санкції.

«Тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, «якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми введемо санкції». Ну це х*йня, вибачте. Реально», – обурився Зеленський.

Фрідман запитав у президента, чи вважає він, що Україні не надали допомогу. На це Зеленський відповів: «Я вважаю, що ні, це факт. Ми не отримували допомогу. Якщо ми будемо вважати, що слова – це допомога, ну тоді ми отримали їх дуже багато, бо слів було зайве. Навіть більше, ніж зайве».

Нагадаємо, американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години. У ньому Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети.

Крім того, Зеленський назвав Путіна мамонтом і пояснив, що розмовляти з російським диктатором неможливо, оскільки він за своєю суттю «глуха людина». 

До відома, Лекс Фрідман запустив свій подкаст у 2018 році як частину курсу з загального штучного інтелекту. Спочатку подкаст мав назву Artificial Intelligence Podcast, але згодом був перейменований на Lex Fridman Podcast. Формат програми побудований на розгорнутих інтерв'ю, які завжди записуються особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

Серед гостей подкасту були такі відомі особи, як мільярдер Ілон Маск, новообраний президент США Дональд Трамп і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман зазначив, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».

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Теги: росія США санкції війна Володимир Зеленський Україна

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