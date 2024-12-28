Глава МЗС Литви закликав світ відреагувати на вибори в Білорусі

Литва порушувала питання Білорусі на Раді ЄС із закордонних справ у Брюсселі цього місяця і планує зробити це знову в січні

Будріс наголосив на необхідності рішучої міжнародної реакції на «захід, організований режимом 26 січня з метою переобрання Александра Лукашенка»

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликає до міжнародної реакції на президентські вибори в Білорусі наступного року. Про це пише LRT з посиланням на заяву литовського міністра.

Зазначається, що він зробив цю заяву напередодні після зустрічі з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Будріс наголосив на необхідності рішучої міжнародної реакції на «захід, організований режимом 26 січня з метою переобрання Александра Лукашенка». Міністр також закликав продовжити політику санкцій і посилити підтримку демократичних сил Білорусі.

«Інтересами національної безпеки Литви є демократична і мирна сусідня Білорусь, тому 19-й уряд Литви продовжуватиме підтримувати демократичні сили Білорусі. Ми подбаємо про те, щоб білоруси, які отримали тимчасовий притулок у Литві, почувалися в безпеці та мали змогу робити внесок у роботу над демократизацією своєї країни», - зазначив Будріс.

Також він зазначив, що Литва порушувала питання Білорусі на Раді ЄС із закордонних справ у Брюсселі цього місяця і планує зробити це знову в січні.

«Ми маємо говорити вголос про те, що відбувається в Білорусі: безперервні репресії режиму Лукашенка проти білоруського народу, продовження підтримки російської військової агресії проти України та партнерство з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю», – сказав міністр.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відвідав оборонні рубежі України на кордоні з Білоруссю. «Тут, на білоруському кордоні, я хочу сказати: пане Лукашенко, залишайтеся за цією стіною», – написав згодом міністр у соцмережі.

До слова, 11 вересня, Україна та Литва підписали меморандум щодо співпраці в оборонній сфері. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа повідомив на своїй сторінці в X. Литовський президент пояснив, що меморандум було підписано у рамках оборонно-промислового форуму в Києві.

До відома, 15 серпня Литва передала Києву нову партію військового обладнання, зокрема навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для потреб української армії. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Литви. За даними литовського Міноборони, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 641 млн євро. А загальна підтримка України перевищила 1 млрд євро.