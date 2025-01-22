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Трамп розповів, що Байден написав йому у прощальному листі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп розповів, що Байден написав йому у прощальному листі
Байден побажав родині Трампа всього найкращого в наступні чотири роки
фото з відкритих джерел

Трамп назвав лист від Байдена «дуже гарним»

Президент США Дональд Трамп розкрив вміст листа, який Джо Байден написав йому, залишаючи Білий дім. Про це повідомляє Fox News.

«Прощаючись із цієї священної посади, я бажаю вам і вашій родині всього найкращого в наступні чотири роки. Американський народ – і люди в усьому світі – сподіваються на те, що цей дім витримає стійкість у неминучих бурях історії, і моя молитва полягає в тому, що наступні роки для нашої нації будуть часом процвітання, миру та благодаті. Нехай Бог благословить вас і веде, як Він благословляв і провадив нашу улюблену країну з моменту заснування», – йдеться у листі Байдена.

За словами республіканця, лист був підписаний словами: «Шановний президенте Трамп». Наприкінці листа зазначається «Джо Байден».

«Це був трошки надихаючий лист. Насолоджуйтесь ним, робіть хорошу роботу. Важливо, дуже важливо. Яка важлива робота. Це було позитивним для нього, коли він написав це. Я оцінив листа», – каже американський президент.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден планував написати листа Дональду Трампу перед тим, як залишити посаду.

Зазвичай президент США, каденція якого добігає кінця, в останній день залишає в Білого дому листа своєму наступнику. У 2021 році Трамп дотримався президентської традиції та залишив Байдену листа на столі рішучості в Овальному кабінеті. Хоча точний зміст листа не розкривався, Байден описав його зміст, як «дуже щедрий».

Раніше перша леді США Джилл Байден розповіла, що майбутня перша леді Меланія Трамп відхилила її запрошення на чай.

Теги: Дональд Трамп Джозеф Байден США президент інавгурація

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