Зеленський підписав закон про формування переліку терористичних організацій

Перелік терористичних організацій буде формуватися публічно

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо формування та ведення переліку терористичних організацій. Про це йдеться у картці закону на сайті парламенту.

До цього переліку вноситимуть організації, які ведуть терористичну діяльність на території України та/або за її межами, а також створюють загрозу національній безпеці.

Як пояснили у Верховній Раді, це відбуватиметься незалежно від наявності чи відсутності в них статусу юридичної особи, реєстрації уповноваженими органами України чи іноземних держав.

Перелік організацій буде формуватися публічно. Відомості щодо організації (групи) мають бути оприлюднені на сайті СБУ та на Єдиному державному порталі відкритих даних.

Нагадаємо, 20 листопада, Верховна Рада на своєму пленарному засіданні ухвалила в першому читанні проєкт закону, що стосується формування та ведення переліку терористичних організацій. Згідно з документом, відповідальність за формування і ведення цього переліку буде покладена на Службу безпеки України, з урахуванням положень Закону України «Про боротьбу з тероризмом».

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активізувалися дії терористичних груп, пов'язаних з Росією.

До слова, за п’ять років роботи Верховної Ради дев'ятого скликання президент України Володимир Зеленський користувався правом вето 46 разів. Найчастіше Зеленський ветував законопроєкти, що вносили зміни в правову політику та галузевий розвиток. Про це йдеться в дослідженні «Чесно» за підсумками п’яти років роботи Ради дев'ятого скликання. Конституція дозволяє президенту накласти вето на закон, якщо документ має недоліки у своєму тексті. На це глава держави має 15 днів після надходження законопроєкту йому на підпис.