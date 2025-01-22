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Зеленський обговорив із президентом Азербайджану розвиток двосторонніх відносин

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський обговорив із президентом Азербайджану розвиток двосторонніх відносин
Зеленський ще раз висловив співчуття Алієву у зв’язку з катастрофою літака «Азербайджанських авіаліній» та загибеллю людей
фото: Володимир Зеленський, мережа Х

Зеленський і Алієв обговорили двосторонні відносини та їх розвиток у майбутньому: збільшення товарообігу між державами на перспективу, співпрацю в енергетичній сфері

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Давосі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це очільник держави розповів у своєму Telegram-каналі. 

Зеленський ще раз висловив співчуття Алієву у зв’язку з катастрофою літака «Азербайджанських авіаліній» та загибеллю людей. 

«Докази з місця катастрофи очевидні, важливо тиснути на Росію, щоб змусити її говорити правду», – наголосив глава держави.

Зеленський і Алієв також обговорили двосторонні відносини та їх розвиток у майбутньому: збільшення товарообігу між державами на перспективу, співпрацю в енергетичній сфері.

25 грудня літак Embraer авіакомпанії «Азербайджанські авіалінії», що прямував із Баку до Грозного, впав неподалік від Актау у Казахстані. Унаслідок трагедії загинули 38 людей. 

Нагадаємо, Зеленський прибув із візитом до Давосу 21 січня для участі у Всесвітньому економічному форумі, який триватиме з 20 по 24 січня. Український дім у Давосі працюватиме з 20 по 23 січня для проведення програми панельних дискусій під час Всесвітнього економічного форуму.

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоб обговорити продовження підтримки України та координацію з партнерами для досягнення справедливого миру. 

Також у Давосі президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою. Політики підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Албанією. Про це повідомляє Офіс президента.

Сьогодні, 22 січня, Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом 

Теги: літак Володимир Зеленський Ільхам Алієв Азербайджан

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