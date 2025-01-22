Зеленський обговорив із президентом Азербайджану розвиток двосторонніх відносин
Зеленський і Алієв обговорили двосторонні відносини та їх розвиток у майбутньому: збільшення товарообігу між державами на перспективу, співпрацю в енергетичній сфері
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Давосі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це очільник держави розповів у своєму Telegram-каналі.
Зеленський ще раз висловив співчуття Алієву у зв’язку з катастрофою літака «Азербайджанських авіаліній» та загибеллю людей.
«Докази з місця катастрофи очевидні, важливо тиснути на Росію, щоб змусити її говорити правду», – наголосив глава держави.
🇦🇿🇺🇦Президент Зеленський зустрівся у Давосі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим pic.twitter.com/UwtoNenVtw— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 22, 2025
Зеленський і Алієв також обговорили двосторонні відносини та їх розвиток у майбутньому: збільшення товарообігу між державами на перспективу, співпрацю в енергетичній сфері.
Нагадаємо, Зеленський прибув із візитом до Давосу 21 січня для участі у Всесвітньому економічному форумі, який триватиме з 20 по 24 січня. Український дім у Давосі працюватиме з 20 по 23 січня для проведення програми панельних дискусій під час Всесвітнього економічного форуму.
На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоб обговорити продовження підтримки України та координацію з партнерами для досягнення справедливого миру.
Також у Давосі президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою. Політики підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Албанією. Про це повідомляє Офіс президента.
Сьогодні, 22 січня, Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом
Коментарі — 0