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Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з Путіним – CNN

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з Путіним – CNN
Президент РФ Володимир Путін й новообраний президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Як тільки Трамп вступить на посаду, офіційні особи США та Росії зможуть серйозно почати роботу над організацією особистої зустрічі

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним у найближчі дні після того, як він складе присягу. Про це повідомляє CNN.

У повідомленні йдеться, що метою розмови стане обговорення на тему особистої зустрічі Трампа та Путіна у найближчі місяці, щоб спробувати завершити війну в Україні.

«Трамп, як кандидат, пообіцяв припинити конфлікт протягом дня після присяги. Але напередодні його інавгурації мало що вказує на те, що майже трирічна війна наближається до завершення, майже напевно, що він зламається ця обітниця», – йдеться у повідомленні.

Натомість Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства – у тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним.

Повідомляється,  що представники команди національної безпеки Трампа почали працювати над телефонною розмовою з Путіним ще кілька тижнів тому. Однак поки невідомо остаточну дату розмови. Як тільки Трамп вступить на посаду, офіційні особи США та Росії зможуть серйозно почати роботу над організацією особистої зустрічі. Новий президент сказав, що переговори вже організовуються, але Кремль сказав, що почекає, поки Трамп прийде на посаду, щоб розпочати офіційну підготовку. І Швейцарія, і Сербія заявили, що готові прийняти.

«Будь-які переговори між двома людьми відображатимуть різкий відхід від підходу президента Джо Байдена. Він не спілкувався безпосередньо з Путіним майже три роки, побоюючись, що будь-яка розмова буде корисною для вирішення конфлікту. Трамп бачить речі інакше. Його погляд, описаний особою, знайомою з його мисленням, полягає в тому, що пряме спілкування з Путіним – це саме те, що необхідно для пошуку рішення для припинення війни», – пише CNN.

Нагадаємо, що інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом) 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову. 

На честь інавгурації новообраного президента Трампа журнал Time оприлюднив обкладинку нового випуску, на якій Дональд Трамп зайняв президентське крісло. На обкладинці зазначено «He`s Back». У перекладі на українську це означає «Він повернувся».

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Теги: Швейцарія війна Дональд Трамп Сербія президент інавгурація переговори конфлікт

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