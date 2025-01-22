Офіс президента готує візит Зеленського до Саудівської Аравії

Україна та Саудівська Аравія планують поглибити співпрацю

Банкова готує дипломатичний візит президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак розповів, що у Давосі він мав зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом.

«Готуємо візит президента України до Саудівської Аравії. Є низка важливих питань щодо поглиблення співпраці», – додав керівник Офісу президента.

Нагадаємо, у швейцарському Давосі вчора, 20 січня, розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

На форумі обговорюватимуть питання геоекономічної невизначеності, штучного інтелекту, переосмислення економічного зростання та захисту планети, а також низку інших актуальних тем. Участь у форумі візьмуть близько 3 тис. лідерів із понад 130 країн, зокрема близько 350 урядовців, серед яких 60 глав держав і урядів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський особисто взяв участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Давосі.

До слова, Зеленський у середу, 22 січня, провів зустріч з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом у Давосі. Також глава нашої держави мав зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.