Головна Країна Політика
search button user button menu button

Офіс президента готує візит Зеленського до Саудівської Аравії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Офіс президента готує візит Зеленського до Саудівської Аравії
Зеленський на Всесвітньому економічному форумі
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Україна та Саудівська Аравія планують поглибити співпрацю

Банкова готує дипломатичний візит президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак розповів, що у Давосі він мав зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом.

«Готуємо візит президента України до Саудівської Аравії. Є низка важливих питань щодо поглиблення співпраці», – додав керівник Офісу президента.

Нагадаємо, у швейцарському Давосі вчора, 20 січня, розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

На форумі обговорюватимуть питання геоекономічної невизначеності, штучного інтелекту, переосмислення економічного зростання та захисту планети, а також низку інших актуальних тем. Участь у форумі візьмуть близько 3 тис. лідерів із понад 130 країн, зокрема близько 350 урядовців, серед яких 60 глав держав і урядів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський особисто взяв участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Давосі.

До слова, Зеленський у середу, 22 січня, провів зустріч з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом у Давосі. Також глава нашої держави мав зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Саудівська Аравія Андрій Єрмак Офіс президента форум в давосі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вдарила по навчальному закладу та житловій забудові у Кривому Розі
«Чергове нагадування, з ким маємо справу». Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу
17 сiчня, 14:09
Кір Стармер проведе зустріч із Володимиром Зеленським
Прем'єр-міністр Великої Британії прибув до України
16 сiчня, 08:10
Зеленський розповів про підготовку до зустрічі із президенткою Швейцарії
Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу в ЄС – звернення президента
7 сiчня, 20:47
Міністри закордонних справ та аграрної політики України доповіли Зеленському про візит у Сирію
Україна налаштує зернову програму для співпраці з сирійською владою
2 сiчня, 15:42
Іван Чорний продовжує службу у підрозділі розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів
Солдат розповів, що робить на фронті після того, як став Героєм України
29 грудня, 2024, 19:14
Атаки в Курській області, до яких залучають північнокорейські сили, завдають їм великих втрат
Серед військових КНДР є випадки самогубства через страх за свою сім’ю – Білий дім
28 грудня, 2024, 00:50
Головні новини проти ночі 24 грудня
Україна розробляє ракету, яка здатна долетіти до Москви, вибухи в окупованому Мелітополі: головне за ніч
24 грудня, 2024, 05:50
Окремо президент подякував капеланам, які підтримують захисників і захисниць на фронті, і висловив сподівання на те, що військове капеланство розвиватиметься й надалі
Напередодні Різдва та Хануки Зеленський зустрівся з представниками церков
23 грудня, 2024, 23:35
«Україна демонструє здатність не лише отримувати підтримку, але й будувати стратегічні альянси»
Стратегічні альянси України у глобальній системі безпеки
23 грудня, 2024, 11:45

Політика

Миротворчі сили в Україні повинні включати війська США – Зеленський
Миротворчі сили в Україні повинні включати війська США – Зеленський
Офіс президента готує візит Зеленського до Саудівської Аравії
Офіс президента готує візит Зеленського до Саудівської Аравії
Росія впаде через вісім місяців. Радник Банкової здивував прогнозом
Росія впаде через вісім місяців. Радник Банкової здивував прогнозом
Подоляк повідомив про неформальні контакти з командою Трампа
Подоляк повідомив про неформальні контакти з командою Трампа
«Це для мене – пониження». Нардепка Устінова відхрестилася від спроб очолити Агенцію оборонних закупівель
«Це для мене – пониження». Нардепка Устінова відхрестилася від спроб очолити Агенцію оборонних закупівель
Новий держсекретар США пояснив, як адміністрація Трампа бачить завершення війни в Україні
Новий держсекретар США пояснив, як адміністрація Трампа бачить завершення війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 січня 2025
40K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше 20 хвилин
40K
Україна хоче поставити Путіна на коліна: Bild пояснив зміну стратегії війни
14K
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках
12K
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Сьогодні, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 00:33
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Вчора, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua