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Чутки про звільнення Залужного, переговори з Сійярто. Головне за 29 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чутки про звільнення Залужного, переговори з Сійярто. Головне за 29 січня
фото з відкритих джерел

У мережі ширяться чутки: нібито президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з посади

Чутки про звільнення Залужного, переговори з Сійярто в Ужгороді, ЄС продовжив економічні санкції проти Росії. «Главком» склав добірку новин 29 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Переговори з Сійярто в Ужгороді

Сьогодні, 29 січня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели переговори з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто, який прибув до Ужгорода.

Україна подякувала Угорщині за гуманітарну допомогу, прихисток біженців і лікування поранених військовослужбовців, зазначив глава української дипломатії. За його словами, ключовою темою переговорів була європейська інтеграція України.

Кулеба позитивно відзначив рішення Угорщини «піти на компроміс» на засіданні Європейської ради в грудні 2023 року, коли йшлося про відкриття початку перемовин про вступ України до ЄС. Водночас Кулеба зауважив, що найбільш обговорюваною стала тема прав національних меншин.

Чутки про звільнення Залужного

У мережі ширяться чутки: нібито президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з посади.

Першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що мова саме про спростування інформації про звільнення головнокомандувача ЗСУ.

О 20:05 прессекретар президента Сергій Никифоров в коментарі УП заявив, що президент Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Станом на 20:18 президент Володимир Зеленський опублікував вечірнє звернення, однак жодної інформації щодо звільнення Залужного там не було.

Наразі оприлюдненого офіційного указу президента щодо зняття Залужного з посади немає.

Уряд зареєстрував два законопроєкти щодо перезавантаження БЕБ

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти щодо перезавантаження роботи Бюро економічної безпеки України:

  • «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро (№10439);
  • «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (№10440).

Проєкт закону №10439 стосується вдосконалення добору керівника БЕБ та переатестацію його заступників. Процедура добору виписана за аналогією з добором директора НАБУ. Малюська заявив, що це перший випадок, коли уряд ініціює застосування інструменту переважного голосу міжнародників без тиску міжнародних партнерів.

Законопроєкт №10440 змінює окремі положення Кримінально-процесуального кодексу, щоб дати змогу зробити роботу БЕБ «більш дружньою для бізнесу»

До Києва прибули інспектори з Америки

До Києва з робочим візитом прибули генеральні інспектори від міністерства оборони США, Держдепартаменту та USAID.

Як зазначила посол США в Україні Бріджит Брінк, зустріч трьох генеральних інспекторів від міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID з виконавцями, партнерами й українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США.

ЄС продовжив економічні санкції проти Росії

Рада ЄС продовжила на пів року економічні санкції проти Росії за її збройну агресію проти України. Санкції продовжили на наступні шість місяців – до 31 липня 2024 року.

Санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження на:

  • торгівлю;
  • фінанси;
  • технології;
  • товари подвійного значення;
  • промисловість;
  • транспорт;
  • предмети розкоші.

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Теги: війна Володимир Зеленський Валерій Залужний президент звільнення

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