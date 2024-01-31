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Зеленський повідомив, кого вдалося звільнити з російського полону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський повідомив, кого вдалося звільнити з російського полону
Серед звільнених українських військових 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Майже половина звільнених з російського полону – захисники Маріуполя

Україні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців, серед них майже половина – захисники Маріуполя. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив Зеленський, серед звільнених військових 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів.

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«Воїни Збройних Сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції. 207 хлопців скоро будуть вдома, з рідними. 207 родин вже щасливі», – зазначив Зеленський.

Зеленський заявив, Україна робить усе для звільнення українських військових з російського полону, навіть тоді коли це здається неможливим.

«Ми дуже часто чули – в різні моменти, – що щось не вийде. Коли знаєш, що саме робити, все вдається. І навіть те, що комусь може здаватися неможливим. Україна вміє досягати свого!» – каже він.

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив перше відео зі звільненими захисниками.

До відома, це вже другий обмін від початку року.  На початку року з російського полону повернули понад 200 українських воїнів і цивільних.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов раніше повідомив, що не зважаючи на заяви Росії на тлі авіакатастрофи Іл-76, Україна продовжує переговори про обмін військовополоненими та очікує на успішні результати.

Теги: військові Володимир Зеленський обмін полоненими полон війна

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