Переговори: Україна вивчає позиції «мирного договору» Росії

Подоляк: Україна ще в рамках стамбульського раунду передала стороні опонентів свої пропозиції щодо формульних рішень

Подоляк: «Далі – наша черга вивчати, порівнювати, робити висновки

Проєкт так званого «мирного договору», який Росія передала українській стороні, є зустрічною позицією на українські пропозиції. Тепер Київ буде вивчати їх, порівнювати і робити висновки. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, не треба використовувати тих чи інших російських спікерів в якості ньюсмейкерів, а треба «спиратися тільки на офіційні повідомлення української сторони».

«Тому що росіяни занадто часто використовують публічні заяви тільки як елемент обов'язкового тиску. Так, навіщо їм підігравати? Що стосується власне переговорного процесу, то Україна ще в рамках стамбульського раунду передала стороні опонентів свої пропозиції щодо формульних рішень. У тому числі щодо гарантій безпеки як забезпечення подальших ненападів на нашу країну», – зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що російська сторона вивчила пропозиції і висловила свої зустрічні позиції.

«Далі – наша черга вивчати, порівнювати, робити висновки. У тому числі політико-юридичного характеру», – додав він.

Як раніше повідомлялося, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва передала Києву проєкт документа щодо миру «з чіткими формулюваннями».

Раніше повідомлялося, що українська сторона підготувала проєкт договору про міжнародні гарантії для України. Серед країн-гарантів українська делегація хоче бачити, зокрема, і Росію.

Крім власне гарантій для України, у проєкті договору вписане і питання окупованого Криму.