Зеленський: ми займаємося питанням звільнення українців, затриманих в РФ та Криму



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Володимир Зеленський після зустрічі звільнених з незаконного утримання 76 українців у аеропорту «Бориспіль» Фото: Офіс президента

Глава держави підкреслив, що для України важливо повернути всіх громадян, які незаконно утримуються на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість звільнення всіх українських громадян, які були затримані, зокрема, в окупованому Криму.

«Ми розуміємо, що ще багато наших людей на території Російської Федерації, і багато перевезених з Криму. Це інший трек, яким ми зараз теж займаємось», – сказав Володимир Зеленський після зустрічі звільнених з незаконного утримання 76 українців у аеропорту «Бориспіль».

Він підкреслив, що для України важливо повернути всіх громадян, які незаконно утримуються на окупованих територіях Донбасу та в Росії, і це є пріоритетом.

До слова, Кремль сподівається, що після обміну Україна перейде до закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Зокрема, Україна видала бойовикам чеченця Артура Денісултанова, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва влітку 2017 року.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін.

Також він сказав, що близько 50 засуджених осіб, які відмовились від обміну, або відмовились повертатись на непідконтрольну територію Донбасу, залишаться за ґратами.

Раніше стало відомо, що четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Так, Ольга Терлецька та Марина Волкова сказали, що не мають претензій до бойовиків «ДНР», та заявили, що «звичайно бояться» повертатися на підконтрольну Україні територію.