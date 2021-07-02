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    Зеленський може ветувати закон для запуску судової реформи. Разумков назвав причину

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    Президент України може ветувати&nbsp;закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів - Зеленський може ветувати закон для запуску судової реформи. Разумков назвав причину
    Президент України може ветувати закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів
    Фото: ukrinform

    Після вето закон з пропозиціями президента зможуть прийняти вже наступного пленарного тижня

    Президент України Володимир Зеленський може ветувати закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) через «технічну колізію» з нормами про міжнародних експертів у конкурсній комісії. Про це на брифінгу заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

    За його словами, в нинішній редакції закону дві норми можна трактувати по-різному, як збільшення ролі міжнародних експертів, так і зниження.

    «Згідно з чинним регламентом Верховної ради і Конституції на рівні парламенту виправити вже прийнятий закон неможливо. Тому є велика ймовірність, що президент накладе вето через це технічне питання, і він буде повернутий до Верховної Ради», – сказав Разумков.

    Він підкреслив, що в такому випадку закон з пропозиціями президента зможуть прийняти вже наступного пленарного тижня.

    Як повідомлялося, 2 липня Верховна Рада розблокувала підписання закону про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тепер документ зможе підписати глава парламенту Дмитро Разумков.

    Нагадаємо, Рада схвалила цей закон 29 червня. Відповідний документ підтримали 293 народні депутати.

    Та, 217 голосів дала фракція «Слуга народу», 22 – «Європейська солідарність», 13 – група «За майбутнє», 15 – фракція «Голос», 19 – група «Довіра».

    Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) необхідна для того, щоб заповнити вакансії в судовій системі та завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.

    Слід зазначити, що законопроєкт зазнав критики міжнародних партнерів України, оскільки він передбачає призначення членів ВККС чинним складом Вищої ради правосуддя.

    Вища кваліфкомісія мала б складатися з 16 членів, вісім з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці. Повноважною відомство буде за умови призначення 11 членів.

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    Теги: Верховна Рада судова реформа судова система закон Володимир Зеленський президент правосуддя Дмитро Разумков
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    Зеленський може ветувати закон для запуску судової реформи. Разумков назвав причину