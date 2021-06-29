США та ЄС похвалили Україну за прийняття закону для запуску судової реформи

Євросоюз вже готовий призначити своїх експертів для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів за новим законом

Штати готові підтримати «історичну можливість» оновити судову систему України від імені українського народу

Сполучені Штати Америки вітають закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також готові підтримати його реалізацію. Про це йдеться в повідомленні посольства США в Twitter.

«Сполучені Штати вітають прийняття законопроєкту № 3711-д з міжпартійною підтримкою перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів і з нетерпінням чекають остаточного тексту відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії», – йдеться в повідомленні.

Водночас у посольстві очікують пріоритетного прийняття законопроєкту №5068 про реформування Вищої ради юстиції.

«Сполучені Штати готові підтримати наших українських партнерів у реалізації законопроєкту № 3711-д і реалізувати цю історичну можливість оновити судову систему України від імені українського народу», – додали в посольстві.

Також Європейський союз вітає прийняття закону про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і вже готовий призначити своїх експертів до конкурсної комісії.

Як повідомив у Twitter посол ЄС в Україні Мааті Маасікас, Верховна Рада прийняттям закону про перезапуск ВККС зробила рішучий крок до реформи судової системи.

«ЄС готова призначити незалежних експертів для відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Для проведення всеосяжної судової реформи необхідно реформувати і Вищу раду юстиції – відповідний законопроєкт знаходиться в стадії розробки», – додав посол.

Зазначимо, згідно із законом, вирішальний голос при формуванні ВККС матимуть саме іноземні члени конкурсної комісії. Рішення щодо кандидатури приймається, якщо за нього є чотири голоси, з яких два - голоси міжнародних експертів.

Нагадаємо, Верховна Рада України 29 червня ухвалила закон №3711-д, який відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та запускає судову реформу в Україні.

До слова, більшість українців не вірять у справедливість суду, – соцопитування.

Нагадаємо, що цього пленарного тижня Верховна Рада розгляне судову реформу, оборонні законопроєкти, закон про олігархів та Кримську платформу.