Зеленський не відповів на питання, чи підтримала Україна Канаду на виборах до Радбезу ООН



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Володимир Зеленський заявив, що всі кандидати у непостійні члени Радбезу ООН є партнерами України

Зеленський також не відповів на питання про чутки, нібито Україна пообіцяла свої голоси Норвегії й Ірландії

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail не відповів на питання, чи підтримала Україна Канаду на виборах до Ради безпеки ООН.

«Україна завжди підтримувала і продовжить підтримувати Канаду. Про голосування і виборчий процес в Організації Об’єднаних Націй я не хочу говорити, тому що це конфіденційна інформація. Я знаю, що Канада дуже хотіла бути обраною і бути в Раді безпеки ООН. Що ж, цього разу цього не трапилося, але це важливо для Канади і важливо для України, тому що успіх Канади – це успіх України», – сказав Зеленський.

Він також не відповів на питання про чутки, нібито Україна пообіцяла свої голоси Норвегії й Ірландії – ще до того, як Канада почала свою кампанію.

«Я знаю цю інформацію, але я не можу її розкрити, тому що це конфіденційна інформація», – заявив Зеленський.

18 червня Мексика, Індія, Норвегія й Ірландія були обрані новими непостійними членами Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, до Радбезу ООН входять 10 непостійних членів і щороку в рамках ротації змінюються п'ять держав. На відміну від постійних членів (Росія, Великобританія, Китай, США і Франція), вони не володіють правом вето.

Новообрані країни у 2021 році змінять Бельгію, Німеччину, Домініканську Республіку, Індонезію і ПАР. Другий рік продовжать брати участь у роботі Ради безпеки В'єтнам, Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, Естонія.

До слова, 17 червня головою 75-ї сесії Генасамблеї ООН також обрано представника Туреччини Волкана Бозкира.

Як відомо, уперше за останні майже чотири місяці штаб-квартира ООН відкрила свої двері для проведення таємного голосування на виборах одразу за трьома напрямами: п’яти непостійних членів Ради Безпеки на 2021-2022 роки, нових членів Економічної і Соціальної Ради на 2021-2023 рр. та голови 75-ї сесії Генеральної Асамблеї.

Після виборів штаб-квартира знову перейде на дистанційний режим роботи до кінця липня.

До слова, Україна поінформувала генсека ООН про ігнорування Росією міжнародного права, продовження насильницької паспортизації та інших репресій проти жителів тимчасово окупованого Криму та звернулася з проханням надати міжнародну оцінку протиправним діям РФ.