Зеленський привітав новообраних членів Радбезу ООН



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Індія, Ірландія, Мексика і Норвегія обрані непостійними членами Ради безпеки ООН на 2021-2022 роки

Президент України наголосив, що на нових учасників покладена величезна відповідальність щодо захисту цінностей ООН

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обрання нових непостійних членів Ради безпеки ООН за підсумками голосування ввечері 17 червня.

Про це глава держави написав у Twitter.

«Бажаю успіху Індії, Ірландії, Мексиці і Норвегії як новим обраним членам Ради безпеки ООН на 2021-2022 роки. Усі кандидати є нашими партнерами і заслуговують того, щоб бути там. На нових учасників покладена величезна відповідальність щодо захисту цінностей ООН. Україна готова підтримувати і співпрацювати», - підкреслив Зеленський.

Відзначимо, Канада, яка конкурувала з Норвегією та Ірландією у групі європейських та інших країн, не змогла набрати потрібної кількості голосів. Переможця від Африки буде визначено в другому турі, оскільки ні Кенія, ні Джібуті не отримали необхідної підтримки.

Нагадаємо, до Радбезу ООН входять 10 непостійних членів і щороку в рамках ротації змінюються п'ять держав. На відміну від постійних членів (Росія, Великобританія, Китай, США і Франція), вони не володіють правом вето.

Новообрані країни у 2021 році змінять Бельгію, Німеччину, Домініканську Республіку, Індонезію і ПАР. Другий рік продовжать брати участь у роботі Ради безпеки В'єтнам, Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, Естонія.

До слова, 17 червня головою 75-ї сесії Генасамблеї ООН також обрано представника Туреччини Волкана Бозкира.

Як відомо, уперше за останні майже чотири місяці штаб-квартира ООН відкрила свої двері для проведення таємного голосування на виборах одразу за трьома напрямами: п’яти непостійних членів Ради Безпеки на 2021-2022 роки, нових членів Економічної і Соціальної Ради на 2021-2023 рр. та голови 75-ї сесії Генеральної Асамблеї.

Після виборів штаб-квартира знову перейде на дистанційний режим роботи до кінця липня.

До слова, Україна поінформувала генсека ООН про ігнорування Росією міжнародного права, продовження насильницької паспортизації та інших репресій проти жителів тимчасово окупованого Криму та звернулася з проханням надати міжнародну оцінку протиправним діям РФ.