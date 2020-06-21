Порошенко в інтерв’ю CNN подякував міжнародним партнерам за чітку позицію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ці справи мають на меті зруйнувати зусилля п’яти років президентства Порошенка

«Ці розслідування стосуються моїх дій як Президента щодо захисту суверенітету України, територіальної цілісності та незалежності» – Порошенко

Міжнародні партнери закликають владу України припинити політичні переслідування п’ятого Президента, оскільки ці справи мають на меті зруйнувати зусилля п’яти років президентства Порошенка, спрямовані на захист суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Про це Петро Порошенко заявив в ексклюзивному інтерв’ю одному з найвпливовіших політичних оглядачів США Фаріду Закарія на телеканалі CNN.

«Ці розслідування стосуються моїх дій як Президента щодо захисту суверенітету України, територіальної цілісності та незалежності. І я хочу подякувати нашим партнерам, включно із Сполученими Штатами, Великобританією, Німеччиною, Канадою та багатьом іншими каїнам, які надіслали жорстке попередження українській владі зупинити ці політично вмотивовані переслідування. Тому що це все – боротьба проти усіх п’яти років мого президентства, проти демократії, проти верховенства права. Це намагання використати державну машину проти політичного опонента», – наголосив Порошенко.

«Хочу скористатися з цієї нагоди для того, щоб висловити слова вдячності Сполученим Штатами. За те, що я, будучи Президентом України, відчував ту надзвичайно важливу і потужну двопартійну підтримку Сполучених Штатів - як від демократів, так і від республіканців. Повірте - сьогодні Україна є однією з найбільш про-американських держав у світі. Ми дуже вдячні за надання нам таких значних обсягів підтримки для захисту нашого суверенітету проти російської агресії, нашої територіальної цілісності, нашої незалежності. І зараз Україна у війні. Російський сценарій спрямований на те, щоб зламати єдність між Україною та США. Це ані в інтересах України, ані, однозначно, не в інтерасах Сполучених Штатів», - зазначив Порошенко.

«Починаючи від мого першого візиту до Конгресу США. 18 вересня 2014 року я як представник багатомільйонного українського народу відчув ту потужну і надзвичайну підтримку Конгресу на засадах двопартійності. Я думаю, що тоді Україна об’єднувала Сполучені Штати. Українська боротьба об’єднувала і республіканців, і демократів у їх твердій підтримці свободи, демократії та верховенства права як засадничих цінностей демократичних суспільств. І я зовсім не виключаю, що це точно в інтересах Росії - запустити такий сценарій, ніби «Україна проти Трампа», чи «Україна проти Байдена», чи «Україна проти Обами». Повірте, Україна - за Україну. І Україна - за Сполучені Штати. І ось це ч не в інтересах Росії», - переконаний п‘ятий президент.

Порошенко також наголосив, що ніколи не відчував тиску чи намагання впливати з боку американських партнерів.

«Моя абсолютно чітка відповідь - Ні! Ніколи! Я можу сказати, що ані президент Обама чи віце-президент Байден, ані президент Трамп чи віце-президент Пенс ніколи не справляли жодного тиску на мене», - зазначив Порошенко.

Ведучий Фарід Закарія під час інтерв’ю також висловив співчуття Петру Порошенку у зв’язку зі смертю батька.

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