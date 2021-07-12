Зеленський провів першу зустріч у Німеччині: з ким та про що говорили (фото)

Український президент зустрівся з кандидатом у канцлери Німеччини від ХДС Арміном Лашетом

У межах робочого візиту до ФРН Президент Володимир Зеленський провів першу зустріч із прем’єр-міністром землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.

Кандидат на посаду канцлера від блоку ХДС/ХСС повідомив, що Президент України Володимир Зеленський був першим іноземним лідером, який привітав його з обранням новим головою ХДС. Про це інформує Офіс Президента .



Володимир Зеленський наголосив, що найголовнішим для нього є дружні відносини між Україною та Німеччиною. Президент зауважив, що ФРН є важливим партнером України та висловив сподівання, що федеральний уряд продовжить політику підтримки нашої країни.

«Для України важливо, щоб наступний федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО», – зазначив Зеленський, зауваживши, що понад 60% українців підтримують вступ України до ЄС.

Також на цій зустрічі йшлося про безпекову ситуацію в регіоні, передусім у контексті концентрації російських військ та озброєння вздовж українського державного кордону. «Також було наголошено на важливості активізації переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі в межах Нормандського формату та Мінського процесу», – йдеться в повідомленні Офісу Президента.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанню «Північного потоку – 2». Президент України наголосив, що його введення в експлуатацію становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС.

Окрім того, Зеленський та Лашет обмінялися думками щодо подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва та налагодження ще тіснішого партнерства.

Також обговорили питання боротьби з пандемією COVID-19.

Нагадаємо, у неділю, 11 липня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Німеччини.

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