Зеленський порадився із президентом Євроради щодо ситуації на кордоні
Лідери України та Євросоюзу домовилися координувати зусилля
Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем обговорив безпекову ситуацію вздовж кордонів України. Про це повідомляє сайт Президента.
«Співрозмовники обговорили розвиток безпекової ситуації на сході нашої держави у зв’язку з концентрацією російських збройних сил вздовж українських кордонів», – ідеться у повідомленні.
Зеленський поінформував Мішеля про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання українсько-російського конфлікту.
Зі свого боку Президент Європейської ради повідомив про результати своєї вчорашньої розмови з Президентом РФ Володимиром Путіним. Одним із цих результатів є переконаність, що «деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС».
Лідери України та Євросоюзу домовилися й надалі координувати свої позиції щодо шляхів врегулювання конфлікту.
Співрозмовники також обговорили підготовку запланованого на 15 грудня саміту Східного партнерства. Володимир Зеленський зауважив, що цей захід має бути результативним з точки зору врахування інтересів України та «Асоційованого тріо».
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Раніше Зеленський провів телефонну розмову з Дудою.