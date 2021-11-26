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    Зеленський порадився із президентом Євроради щодо ситуації на кордоні

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    У розмові йшлося про напруженість на східних рубежах України - Зеленський порадився із президентом Євроради щодо ситуації на кордоні
    У розмові йшлося про напруженість на східних рубежах України
    Фото з відкритих джерел

    Лідери України та Євросоюзу домовилися координувати зусилля

    Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем обговорив безпекову ситуацію вздовж кордонів України. Про це повідомляє сайт Президента.

    «Співрозмовники обговорили розвиток безпекової ситуації на сході нашої держави у зв’язку з концентрацією російських збройних сил вздовж українських кордонів», – ідеться у повідомленні.

    Зеленський поінформував Мішеля про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання українсько-російського конфлікту.

    Зі свого боку Президент Європейської ради повідомив про результати своєї вчорашньої розмови з Президентом РФ Володимиром Путіним. Одним із цих результатів є переконаність, що «деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС».

    Лідери України та Євросоюзу домовилися й надалі координувати свої позиції щодо шляхів врегулювання конфлікту.

    Співрозмовники також обговорили підготовку запланованого на 15 грудня саміту Східного партнерства. Володимир Зеленський зауважив, що цей захід має бути результативним з точки зору врахування інтересів України та «Асоційованого тріо».

    Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    Раніше Зеленський провів телефонну розмову з Дудою.

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    Теги: ЄС Володимир Зеленський президент
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    Зеленський порадився із президентом Євроради щодо ситуації на кордоні