Зеленський порадився із президентом Євроради щодо ситуації на кордоні

У розмові йшлося про напруженість на східних рубежах України

Лідери України та Євросоюзу домовилися координувати зусилля

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем обговорив безпекову ситуацію вздовж кордонів України. Про це повідомляє сайт Президента.

«Співрозмовники обговорили розвиток безпекової ситуації на сході нашої держави у зв’язку з концентрацією російських збройних сил вздовж українських кордонів», – ідеться у повідомленні.

Зеленський поінформував Мішеля про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання українсько-російського конфлікту.

Зі свого боку Президент Європейської ради повідомив про результати своєї вчорашньої розмови з Президентом РФ Володимиром Путіним. Одним із цих результатів є переконаність, що «деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС».

Лідери України та Євросоюзу домовилися й надалі координувати свої позиції щодо шляхів врегулювання конфлікту.

Співрозмовники також обговорили підготовку запланованого на 15 грудня саміту Східного партнерства. Володимир Зеленський зауважив, що цей захід має бути результативним з точки зору врахування інтересів України та «Асоційованого тріо».

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Раніше Зеленський провів телефонну розмову з Дудою.

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