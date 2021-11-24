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    Зеленський провів телефонну розмову з Дудою

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    Очільники Польщі та України поспілкувалися щодо подальшої співпраці - Зеленський провів телефонну розмову з Дудою
    Очільники Польщі та України поспілкувалися щодо подальшої співпраці
    Фото: Офіс президента

    Президенти мають однакове бачення безпекових викликів

    Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з лідером Польщі Анджеєм Дудою. Сторони зійшлись на однаковому баченні безпекових викликів для регіону. Про це пише Twitter-акаунт Зеленського.

    Під час розмови Зеленський та Дуда обговорили подолання безпекових викликів спільними зусиллям.

    Водночас домовились про подальший план контактів, аби розв’язати питання двосторонніх і міжнародних відносин.

    Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі заявив, що потік мігрантів до Білорусі значно зменшився.

    Крім того, українці частіше виїжджають до Польщі на заробітки: несподівана причина.

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    Теги: Укравто Анджей Дуда Володимир Зеленський
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    Зеленський провів телефонну розмову з Дудою