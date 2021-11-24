Зеленський провів телефонну розмову з Дудою
Президенти мають однакове бачення безпекових викликів
Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з лідером Польщі Анджеєм Дудою. Сторони зійшлись на однаковому баченні безпекових викликів для регіону. Про це пише Twitter-акаунт Зеленського.
Під час розмови Зеленський та Дуда обговорили подолання безпекових викликів спільними зусиллям.
Провів плідну телефонну розмову з @AndrzejDuda. Радий, що маємо однакове бачення безпекових викликів для регіону. А також того, що мусимо діяти разом для їхнього подолання. Намітили подальший план контактів для розв'язання двосторонніх та міжнародних питань. pic.twitter.com/EEQ6EfnvXg— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2021
Водночас домовились про подальший план контактів, аби розв’язати питання двосторонніх і міжнародних відносин.
Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі заявив, що потік мігрантів до Білорусі значно зменшився.
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