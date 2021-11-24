Зеленський провів телефонну розмову з Дудою

Президенти мають однакове бачення безпекових викликів

Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з лідером Польщі Анджеєм Дудою. Сторони зійшлись на однаковому баченні безпекових викликів для регіону. Про це пише Twitter-акаунт Зеленського.

Під час розмови Зеленський та Дуда обговорили подолання безпекових викликів спільними зусиллям.

Провів плідну телефонну розмову з @AndrzejDuda. Радий, що маємо однакове бачення безпекових викликів для регіону. А також того, що мусимо діяти разом для їхнього подолання. Намітили подальший план контактів для розв'язання двосторонніх та міжнародних питань. pic.twitter.com/EEQ6EfnvXg — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2021

Водночас домовились про подальший план контактів, аби розв’язати питання двосторонніх і міжнародних відносин.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі заявив, що потік мігрантів до Білорусі значно зменшився.

Крім того, українці частіше виїжджають до Польщі на заробітки: несподівана причина.

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