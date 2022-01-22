Зеленський призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Олександр Тарасовський – пенсіонер Служби безпеки України

Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Тарасовського. Про це йдеться у відповідному указі на сайті глави держави.

«Призначити Тарасовського Олександра Олексійовича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України», – зазначено в ньому.

У декларації Тарасовського, яку він подав у березні 2018 року, сказано, що він пенсіонер Служби безпеки України, військовослужбовець СБУ до 21 жовтня 2017 року, займає/претендує на посаду адміністративного складу Центрального управління СБУ.

У квітні 2021-го Укрінформ у матеріалі про справу брата судді Павла Вовка, ексспівробітника СЗР Юрія Зонтова посилався на Тарасовського як на начальника управління кадрами СЗР.

На сайті СЗР доступна інформація лише про голову Олександра Литвиненка та про його першого заступника Андрія Алексєєнка.

Нагадаємо, у липні минулого року Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки. Замість Валерія Кондратюка, який очолював СЗР з червня 2020 року, посаду обійняв директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко.