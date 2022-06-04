Зеленський створив військову адміністрацію окупованого Генічеська

Генічеськ з перших днів війни перебуває в окупації

Президент підписав указ про створення Генічеської міської військової адміністрації у Херсонській області

В Україні створили Генічеську міську військову адміністрацію у Херсонській області. Місто нині перебуває під тимчасовою окупацією ворожих військ Росії. Указ №387/2022 про створення військової адміністрації підписав президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 3 червня.

«На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю утворити Генічеську міську військову адміністрацію Генічеського району Херсонської області», – йдеться у документі.

Заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, буде здійснювати Генеральний штаб Збройних сил України.

Розпорядженням №87/2022-рп керівником Генічеської міської військової адміністрації Зеленський призначив Євгена Родіонова.

Напередодні законний голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що кандидатуру Родіонова було ретельно перевірено. Його заздалегідь перевели на підконтрольну Україні територію.

Родіонов є заступником голови Чорнобаївської сільради Херсонської області. З відкритих джерел відомо, що посадовець був у полоні російських окупантів з 2 по 14 травня.

Нагадаємо, на окупованій території Херсонщини російські військові катують у підвалах майже пів тисячі людей.