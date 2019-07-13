Зеленський відповів на петицію про скорочення кількості нардепів



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У петиції пропонувалося скоротити кількість парламентарів з 450 до 100

Президент пообіцяв, що комісія з питань правової реформи вивчить питання скорочення кількості депутатів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував петицію з пропозицією скоротити кількість народних депутатів до 100 осіб, яка була розміщена на сайті глави держави 22 травня.

Відповідь Зеленського опубліковано на сайті Офісу президента.

«Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 закону України «Про звернення громадян», мною розглянуто розміщену на веб-сайті офіційного інтернет-представництва президента України від 22 травня 2019 року електронну петицію громадянина К. Сокуренка «Зменшення кількості депутатів Верховної Ради України до 100 осіб» , яку підписали 25 932 людини», - йдеться у повідомленні.

Встановлений Конституцією України склад Верховної Ради України у кількості 450 народний депутатів обумовлений не лише навантаженням на Державний бюджет України, але і низкою інших критеріїв, зокрема, чисельністю населення, кількістю виборців, виборчою системою, структурою парламенту тощо, зазначається у відповіді Зеленського.

Враховуючи зазначене та те, що скорочення кількості депутатів має як позитивні, так і негативні наслідки, вирішення питання про зменшення конституційного складу Верховної Ради України вимагає зваженого, грунтовного аналізу та наукового підходу, наголосив президент.

Беручи до уваги те, що зміна конституційного складу Верховної Ради України пов'язана із необхідністю внесення змін до статті 76 Конституції України, вивчення даного питання буде здійснюватися Комісією з питань правової реформи, яка була утворена указом президента України від 21 червня 2019 № 421 як консультативно-дорадчий орган при президентові України.

Серед завдань зазначеної комісії - підготовка та подання главі держави пропозицій щодо внесення змін до Основного Закону України.

Нагадаємо, петиція про скорочення Верховної Ради набрала понад 25 тисяч голосів ще у червні.