Зеленський сказав, що може наблизити саміт Нормандської четвірки

За словами Зеленського, Київ розраховує, що «нормандський саміт» може пройти найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що «нормандська зустріч» радників у Берліні зможе наблизити саміт на рівні лідерів. Про це він заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами Зеленського, Київ розраховує, що «нормандський саміт» може пройти найближчим часом.

«Ми очікуємо, що найближчим часом зможемо провести переговори лідерів. Сподіваємося, переговори в Берліні (політичних радників, – ред.) наблизять нас до саміту «Норманді», – заявив Зеленський.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон після перемовин у Маріїнському палаці провели зустріч з журналістами.

Як відомо, 8 лютого до Києва з робочим візитом прибув президент Франції Еммануель Макрон. Це перша поїздка глави Французької Республіки до України за 24 роки – востаннє такий візит здійснював Жак Ширак у 1998.

Президент Володимир Зеленський зустрів французького колегу в Маріїнському палаці – офіційній церемоніальній резиденції. Зустріч тривала менше хвилини, після чого президенти вирушили на переговори.

Головною темою перемовин стала ситуація поблизу українських кордонів. Сторони обговорили подальшу співпрацю в «нормандському форматі», учасником якого є Франція.

Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що Еммануель Макрон вранці прилетів до Києва.

Французький президент зауважив, що найближчі дні будуть вирішальними для спроб з деескалації ситуації, а переговори, які здійснюють західні лідери, мають сприяти цьому.

Нагадаємо, 7 лютого переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.

Також ЗМІ з'ясували, що Макрон уклав угоду з Путіним.

Раніше Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського. Президент Франції закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.