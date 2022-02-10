Казахстан запускає виробництво російської зброї

Після протестів у країні вирішили виробляти автомати Калашникова

У Казахстані на заводі «Тинис» («Тыныс») у 2022 році запустять виробництво автоматів Калашникова. Про це повідомляє Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Республіки Казахстан.

Для виробництва планується використовувати найбільше машинобудівне підприємство Акмолинської області.

«Протягом року в Кокшетау (адміністративний центр Акмолінської області, – ред.) планують розпочати виробництво автоматів Калашникова зразка 2015 року», – йдеться у повідомленні відомства.

Відомо, що автомати АК-12 та АК-15 будуть збирати на базі АТ «Тыныс».

АК-12 – автомат Калашникова зразка 2012 року. Перший дослідний зразок був створений концерном у 2011 році. Являє собою новий автомат, реалізований з використанням загальної схеми та технічних рішень колишніх АК.

Автомат АК-12

Після невдачі на випробуваннях за програмою «Ратник» у 2016 році був запропонований інший, більш традиційний автомат під тією ж назвою, що є розвиток сотої серії з повним перепроєктуванням «у цифрі» та використанням деяких технологічних напрацювань від дослідного АК-12. Запущений у серію у 2018 році.

АК-15 – російський автомат калібру 7.62мм під патрон 7,62×39 мм. Був створений разом з автоматом АК-12.

Автомат АК-15

Крім того, в міністерстві повідомили, що у 2022 році АТ «Авіаремонтний завод №405» має намір збирати вертольоти Ми-171Ш, ТОВ «Казахстанская авиационная индустрия» створить сервісний центр з обслуговування літаків Airbus.

На АТ «Тыныс», ТОВ «Алма ДК» та «Милитарм» планується розпочати виробництво засобів радіаційного та хімічного захисту, на ТОВ Steel manufacturing – автоматних боєприпасів, на ТОВ Казахстан Парамаунт инжиниринг – бронеколісних машин «Барыс 8х8» та на «Семей инжиниринг» очікується модернізація бронетанкової техніки.

До слова, президент Казахстану виступив проти міжнародного розслідування січневих протестів.

Раніше президент Казахстану назвав одну з причин невдоволення населення, що спричинила протести.