  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський вважає, що Євросоюз має відповісти санкціями на загрозу безпеці на Донбасі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський виступив на пленарному засіданні шостого саміту Східного партнерства у Брюсселі - Зеленський вважає, що Євросоюз має відповісти санкціями на загрозу безпеці на Донбасі
    Зеленський виступив на пленарному засіданні шостого саміту Східного партнерства у Брюсселі
    фото: Офіс президента

    Зеленський акцентував увагу на актуальних загрозах безпеці в регіоні, на які з боку ЄС має бути адекватна відповідь

    Президент Володимир Зеленський вважає, що Європейський Союз має дати відповідь санкціями на загрозу безпеці в регіоні. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

    «Президент України також акцентував увагу на актуальних загрозах безпеці в регіоні, на які з боку ЄС має бути адекватна відповідь. Йдеться, зокрема, про застосування санкційної політики, посилення енергетичної безпеки тощо», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що Зеленський взяв участь у пленарному засіданні шостого саміту Східного партнерства, що проходить у Брюсселі. Глава держави у виступі заявив, що для України особливе значення мають три флагманські ініціативи Економічного й інвестиційного плану за результатами саміту Східного партнерства.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.

    Саміт Східного партнерства відбувся за участі шести країн та лідерів ЄС і країн-членів Євросоюзу. У ньому брали участь Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь зупинила участь у Східному партнерстві, але ЄС продовжує взаємодію із суспільством Білорусі.

    Східне партнерство є форматом співпраці ЄС зі східними сусідами, що має на меті посилити політичні й економічні зв’язки цих країн з Євросоюзом.

    Нещодавно депутат Європейського парламенту Зігфрід Мурешан заявив, що співпраця України, Молдови та Грузії у форматі Асоційованого тріо повинна перш за все включати обміни між людьми, неурядовими організаціями та молоддю.

    Теги: ЄС саміт Володимир Зеленський Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський вважає, що Євросоюз має відповісти санкціями на загрозу безпеці на Донбасі