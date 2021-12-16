Зеленський вважає, що Євросоюз має відповісти санкціями на загрозу безпеці на Донбасі
Зеленський акцентував увагу на актуальних загрозах безпеці в регіоні, на які з боку ЄС має бути адекватна відповідь
Президент Володимир Зеленський вважає, що Європейський Союз має дати відповідь санкціями на загрозу безпеці в регіоні. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.
«Президент України також акцентував увагу на актуальних загрозах безпеці в регіоні, на які з боку ЄС має бути адекватна відповідь. Йдеться, зокрема, про застосування санкційної політики, посилення енергетичної безпеки тощо», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Зеленський взяв участь у пленарному засіданні шостого саміту Східного партнерства, що проходить у Брюсселі. Глава держави у виступі заявив, що для України особливе значення мають три флагманські ініціативи Економічного й інвестиційного плану за результатами саміту Східного партнерства.
Як відомо, президент Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.
Саміт Східного партнерства відбувся за участі шести країн та лідерів ЄС і країн-членів Євросоюзу. У ньому брали участь Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь зупинила участь у Східному партнерстві, але ЄС продовжує взаємодію із суспільством Білорусі.
Східне партнерство є форматом співпраці ЄС зі східними сусідами, що має на меті посилити політичні й економічні зв’язки цих країн з Євросоюзом.
Нещодавно депутат Європейського парламенту Зігфрід Мурешан заявив, що співпраця України, Молдови та Грузії у форматі Асоційованого тріо повинна перш за все включати обміни між людьми, неурядовими організаціями та молоддю.