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    Верещук анонсувала створення нового центру, який фіксуватиме агресію РФ

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    Верещук &ndash; кандидатка на посаду віцепрем'єр-міністра &ndash; міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України - Верещук анонсувала створення нового центру, який фіксуватиме агресію РФ
    Верещук – кандидатка на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
    фото Ірина Верещук/Facebook

    Верещук: «До кінця поточного року ми маємо створити спеціалізовану державну установу «Український національний центр розбудови миру»

    Кандидатка на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, народна депутатка з фракції «Слуга народу» Ірина Верещук заявила про створення Українського національного центру розбудови миру для збору доказової бази порушень прав, пов’язаних з тимчасовою окупацією та збройною агресією Російської Федерації. Про це вона сказала під час виступу у Верховній Раді 4 листопада.

    «Ще один пріоритет – юридична та дипломатична робота. Це підтримка перемовин у Тристоронній контактній групі. Також до кінця поточного року ми маємо створити спеціалізовану державну установу «Український національний центр розбудови миру» для збору доказової бази порушень прав, пов’язаних з тимчасовою окупацією та збройною агресією Російської Федерації», – заявила Верещук.

    Вона додала, що у нормотворчій роботі дуже розраховує на підтримку народних депутатів і членів профільного комітету.

    Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

    Також, під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

    До слова, «Слуга» Верещук заявила, що саме Зеленський запропонував їй нову посаду.

    Як повідомлялося, у «Слузі народу» визначились із ротаціями в уряді.

    Теги: Росія Верховна Рада депутат війна Ірина Верещук
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    Верещук анонсувала створення нового центру, який фіксуватиме агресію РФ