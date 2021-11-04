Верещук анонсувала створення нового центру, який фіксуватиме агресію РФ

Верещук: «До кінця поточного року ми маємо створити спеціалізовану державну установу «Український національний центр розбудови миру»

Кандидатка на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, народна депутатка з фракції «Слуга народу» Ірина Верещук заявила про створення Українського національного центру розбудови миру для збору доказової бази порушень прав, пов’язаних з тимчасовою окупацією та збройною агресією Російської Федерації. Про це вона сказала під час виступу у Верховній Раді 4 листопада.

«Ще один пріоритет – юридична та дипломатична робота. Це підтримка перемовин у Тристоронній контактній групі. Також до кінця поточного року ми маємо створити спеціалізовану державну установу «Український національний центр розбудови миру» для збору доказової бази порушень прав, пов’язаних з тимчасовою окупацією та збройною агресією Російської Федерації», – заявила Верещук.

Вона додала, що у нормотворчій роботі дуже розраховує на підтримку народних депутатів і членів профільного комітету.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Також, під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

До слова, «Слуга» Верещук заявила, що саме Зеленський запропонував їй нову посаду.

Як повідомлялося, у «Слузі народу» визначились із ротаціями в уряді.