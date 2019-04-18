Зеленський не прийде дебатувати на «Суспільне»



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Зеленський збирається на дебати лише на «Олімпійський»

На «Суспільному» дебати були заплановані на 20:00

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не братиме участь у теледебатах на «Суспільному».

Про це після засідання ЦВК заявив уповноважений представник кандидата Володимира Зеленського Сергій Кальченко, повідомляє РБК-Україна.

«Кандидат Володимир Зеленський не планує брати участь у теледебатах на «Суспільному», - повідомив Кальченко.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія ухвалила рішення про перенесення теледебатів на «Суспільному» з 20:00 на 21:00. За рішення проголосували 15 членів комісії.

До цього кандидати дійшли згоди про проведення передвиборчих дебатів на НСК «Олімпійський» з 19:00 і орієнтовно до 20:00.

На «Суспільному» дебати були заплановані на 20:00. Однак у штабах наголошували, що кандидати не встигнуть на початок дебатів на «Суспільному», у зв'язку з чим до ЦВК звернулися з проханням перенести початок дебатів з 20:00 на 21:00 і провести їх протягом 60 хвилин.

Нагадаємо, завтра, 19 квітня, о 19:00 заплановані дебати на НСК «Олімпійський». У них обіцяють взяти участь обидва кандидати, які пройшли до другого туру, - Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Запуск глядачів почнеться о 16:00. Поліція очікує до 60 тис. глядачів.