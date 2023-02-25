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Скільки людей загинуло від рук росіян під час окупації Київщини: поліція назвала моторошні цифри

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Скільки людей загинуло від рук росіян під час окупації Київщини: поліція назвала моторошні цифри
Фото: Zelenskiy / Official

Поліцейські досі шукають 300 людей, які зникли безвісти під час активних бойових дій на території Київщини

З моменту деокупації територій Київської області було виявлено 1370 тіл загиблих українців. Серед них 197 – досі неідентифіковані. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов в ефірі телеканалу «Ми – Україна».

За його словами, з моменту деокупації територій було виявлено 1370 тіл загиблих українців. Більшість із них були вбиті зі стрілецької зброї або померли від мінно-вибухових травм. Особистості 197 людей досі залишаються невідомими.

Нєбитов також додав, що поліція продовжує шукати 300 людей, які зникли під час активних бойових дій на території Київщини. Поки що немає жодної інформації про їх місцезнаходження.

«Але люди, яких вдалося повернути з в’язниць РФ, кажуть, що там є цивільні громадяни, котрих окупанти вивезли. Можливо, це як обмінний фонд», – зазначив начальник поліції Київщини.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко підбив підсумки життя столиці протягом року повномасштабної війни. Зокрема, Кличко зазначив, що в Києві від 24 лютого 2022 року загинули понад 160 цивільних мешканців, серед них – п’ятеро дітей. Були пошкоджені понад 700 будівель.

Також Кличко нагадав, якими були перші дні війни в столиці

Теги: Київщина деокупація окупанти

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