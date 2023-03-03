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На Київщині чоловіки намагалися вкрасти генератор із церкви

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
На Київщині чоловіки намагалися вкрасти генератор із церкви
У Броварах чоловіки намагалися вкрасти генератор із території церкви
Фото: Поліція Київщини

Чоловікам повідомили про підозру

У Київській області двоє чоловіків із території церкви намагалися вкрасти генератор вартістю понад 60 тисяч гривень. Інцидент стався в місті Бровари. 

Їм завадив небайдужий перехожий, який викликав правоохоронців. Про це інформує пресслужба поліції Київщини. 

«Оперативники Броварського управління поліції Київщини затримали одного із крадіїв на місці вчинення злочину. Згодом працівники поліції встановили і спільника. Правопорушниками виявилися двоє мешканців Броварщини, віком 36 та 37 років, які вже притягувалися до кримінальної відповідальності», – йдеться у повідомленні правоохоронців. 

Підозрюваний у крадіжці генератора
Підозрюваний у крадіжці генератора

Обом повідомили про підозру в порушенні ч. 2 ст. 15 і ч. 4 ст. 185 КК України. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

До слова, в столиці судитумуть продавця, який влаштував стрілянину у торговельному центрі.

Теги: церква кримінал Київщина генератор

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