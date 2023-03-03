На Київщині чоловіки намагалися вкрасти генератор із церкви

Чоловікам повідомили про підозру

У Київській області двоє чоловіків із території церкви намагалися вкрасти генератор вартістю понад 60 тисяч гривень. Інцидент стався в місті Бровари.

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Їм завадив небайдужий перехожий, який викликав правоохоронців. Про це інформує пресслужба поліції Київщини.

«Оперативники Броварського управління поліції Київщини затримали одного із крадіїв на місці вчинення злочину. Згодом працівники поліції встановили і спільника. Правопорушниками виявилися двоє мешканців Броварщини, віком 36 та 37 років, які вже притягувалися до кримінальної відповідальності», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

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Підозрюваний у крадіжці генератора

Обом повідомили про підозру в порушенні ч. 2 ст. 15 і ч. 4 ст. 185 КК України. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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