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ЗМІ назвали ім’я того, хто умовив Путіна піти війною проти України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗМІ назвали ім’я того, хто умовив Путіна піти війною проти України
Захід запровадив санкції проти Юрія Ковальчука ще у 2014 році
фото з відкритих джерел

Мільярдер переконував Путіна, що Захід слабкий і настав час продемонструвати військову міць Росії

Одним із найвпливовіших прихильників рішення російського диктатора Володимира Путіна про вторгнення в Україну став 71-річний мільярдер Юрій Ковальчук, який розвивав думку про те, що війна може показати Заходу силу Росії. Про це пише Wall Street Journal

За даними видання, Ковальчук часто зустрічався з Путіним перед початком війни, а також розмовляв телефоном чи відеозв'язком. Газета посилається на друга родини Ковальчука, а також на колишнього співробітника російської розвідки.

Ковальчук, санкції проти якого запровадили ще 2014 року, не лише бізнесмен, а й один із найбільших медіамагнатів - телеканали, газети, соцмережі, які дотримуються лінії Кремля. Медіа Ковальчука стають дедалі ціннішими в арсеналі Кремля.

Телеканали Ковальчука (у тому числі «Перший») представляли спокійну картину призову мобілізованих, а також розповідали про українську «брудну бомбу» та передбачали розвал США, йдеться у публікації. За допомогою Ковальчука Путін зміцнює контроль над інтернетом («ВКонтакте»).

Ковальчука, роблять висновки автори, більше мотивує саме патріотична ідеологія, а не атрибути багатства, про це говорять люди, які його знають. Він має великий вплив на політику та співробітників Кремля, а також допомагає володіти акціями для сім'ї та друзів президента.

Коли у березні 2020 року розпочалася пандемія коронавірусу, Ковальчук був готовий сидіти на карантині, щоб зустрічатися з Путіним. За словами двох співрозмовників газети, Путін і Ковальчук іноді годинами обговорювали наростаючий конфлікт із Заходом та історію Росії.

Захід слабкий і настав час продемонструвати військову міць Росії, вторгнувшись в Україну, переказує ідеї Ковальчука одне із джерел американського видання (ексспівробітник російської розвідки).

Раніше ЗМІ повідомляли, що секретар ради безпеки Росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков переконали Володимира Путіна у необхідності вторгнення в Україну.

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Теги: війна путін росія Україна

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