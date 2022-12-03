ЗМІ назвали ім’я того, хто умовив Путіна піти війною проти України

Захід запровадив санкції проти Юрія Ковальчука ще у 2014 році

Мільярдер переконував Путіна, що Захід слабкий і настав час продемонструвати військову міць Росії

Одним із найвпливовіших прихильників рішення російського диктатора Володимира Путіна про вторгнення в Україну став 71-річний мільярдер Юрій Ковальчук, який розвивав думку про те, що війна може показати Заходу силу Росії. Про це пише Wall Street Journal.

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За даними видання, Ковальчук часто зустрічався з Путіним перед початком війни, а також розмовляв телефоном чи відеозв'язком. Газета посилається на друга родини Ковальчука, а також на колишнього співробітника російської розвідки.

Ковальчук, санкції проти якого запровадили ще 2014 року, не лише бізнесмен, а й один із найбільших медіамагнатів - телеканали, газети, соцмережі, які дотримуються лінії Кремля. Медіа Ковальчука стають дедалі ціннішими в арсеналі Кремля.

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Телеканали Ковальчука (у тому числі «Перший») представляли спокійну картину призову мобілізованих, а також розповідали про українську «брудну бомбу» та передбачали розвал США, йдеться у публікації. За допомогою Ковальчука Путін зміцнює контроль над інтернетом («ВКонтакте»).

Ковальчука, роблять висновки автори, більше мотивує саме патріотична ідеологія, а не атрибути багатства, про це говорять люди, які його знають. Він має великий вплив на політику та співробітників Кремля, а також допомагає володіти акціями для сім'ї та друзів президента.

Коли у березні 2020 року розпочалася пандемія коронавірусу, Ковальчук був готовий сидіти на карантині, щоб зустрічатися з Путіним. За словами двох співрозмовників газети, Путін і Ковальчук іноді годинами обговорювали наростаючий конфлікт із Заходом та історію Росії.

Захід слабкий і настав час продемонструвати військову міць Росії, вторгнувшись в Україну, переказує ідеї Ковальчука одне із джерел американського видання (ексспівробітник російської розвідки).

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Раніше ЗМІ повідомляли, що секретар ради безпеки Росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков переконали Володимира Путіна у необхідності вторгнення в Україну.