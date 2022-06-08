ЗСУ добряче «всипали» окупантам у Сєверодонецьку – Арестович

Наші бійці завдали тяжких втрат росіянам

Українські війська продовжують знищувати окупантів у Сєвєродонецьку. Росіяни відступають під тиском ЗСУ. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

«Росіяни зазнали дуже тяжких втрат у Сєверодонецьку та околицях. Втрати виражаються у кількості тіл російських солдатів у Луганській області – їх сотні», – заявив Арестович.

За його словами, через це війська РФ почали трохи відходити у місті. Наразі у Сєвєродонецьку ведуться артилерійські дуелі, при цьому ближніх боїв немає.

Арестович також додав, що нове військове начальство Росії планує зменшити кількість втрат серед своїх солдатів, тому артилерійський бій стане більш поширеним на фронті.

Нагадаємо, Путін наказав захопити Сєвєродонецьк до 10 червня: стало відомо, чому.

Увечері 8 червня президент України Володимир Зеленський сказав, що у битві за Сєвєродонецьк вирішується доля Донбасу.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов, проінспектував роботу підрозділів ГУР МО в місті Сєвєродонецьк. За його словами, на сьогодні це «найгарячіший» напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це українські військові поступово витісняють окупантів з міста.

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