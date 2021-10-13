Компанія Безоса BlueOrigin провела другий успішний запуск туристів у космос
Політ тривав близько 11 хвилин
Сьогодні відбувся другий туристичний політ на орбіту від компанії Blue Origin. Члени екіпажу NewShepard вже повернулися на Землю. Про це стало відомо з трансляції польоту від компанії Blue Origin.
Загалом політ тривав близько 11 хвилин. Після від'єднання від ракети-носія спусковий апарат ще деякий час продовжував набирати швидкість. Капсула з туристами затрималась на висоті 107 кілометрів протягом декількох хвилин.
Ракета-носій повернулася на майданчик завдяки самостійному спуску та вертикальній посадці. Капсула з екіпажем також здійснила м'яке приземлення з використанням парашутної системи.
Як відомо, серед членів екіпажу був зірка франшизи «Стар Трек». Так, у запуску взяв участь 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, відомий за своєю роллю у науково-фантастичному серіалі «Зоряний шлях». Таким чином він став найстарішою людиною, яка побувала в космосі.
Окрім Шетнера, на New Shepard полетіли Кріс Бошвізен – співзасновник космічної компанії Planet Labs, Глен де Вріз – співзасновник компанії з проведення клінічних випробувань Medidata Solutions, а також Одрі Пауерс – віцепрезидентка Blue Origin з питань польотів.
Другий космічний політ корабля Blue Origin мав відбутися 12 жовтня о 10:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом), однак запуск був перенесений.
Варто відзначити, що компанія Blue Origin належить засновнику Amazon та одному з найбагатших людей світу Джефу Безосу.
Нагадаємо, у липні американський бізнесмен і мільярдер Джефф Безос вперше полетів у космос, а потім благополучно повернувся на Землю на борту ракетного корабля New Shepard, який належить його компанії Blue Origin. До засновника Amazon і найбагатшої людини у світі приєдналися його брат Марк Безос, 82-річна авіаторка Уоллі Фанк та 18-річний Олівер Демен.
Екіпаж із чотирьох осіб подорожував близько 10 хвилин 20 секунд, щоб дістатися межі космосу на повністю автоматизованій ракеті-носії New Shepard із вертикальним зльотом та посадкою.
Перш ніж ракета приземлилася назад на Землю, пасажири провели три-чотири хвилини в невагомості в суборбітальному просторі перед тим, як їхня капсула з великими вікнами опустилася з парашутом у пустелі в Техасі неподалік від місця запуску.
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