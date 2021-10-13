- Компанія Безоса BlueOrigin провела другий успішний запуск туристів у космос

Політ тривав близько 11 хвилин

Сьогодні відбувся другий туристичний політ на орбіту від компанії Blue Origin. Члени екіпажу NewShepard вже повернулися на Землю. Про це стало відомо з трансляції польоту від компанії Blue Origin.

Загалом політ тривав близько 11 хвилин. Після від'єднання від ракети-носія спусковий апарат ще деякий час продовжував набирати швидкість. Капсула з туристами затрималась на висоті 107 кілометрів протягом декількох хвилин.

Ракета-носій повернулася на майданчик завдяки самостійному спуску та вертикальній посадці. Капсула з екіпажем також здійснила м'яке приземлення з використанням парашутної системи.

Як відомо, серед членів екіпажу був зірка франшизи «Стар Трек». Так, у запуску взяв участь 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, відомий за своєю роллю у науково-фантастичному серіалі «Зоряний шлях». Таким чином він став найстарішою людиною, яка побувала в космосі.

Вільям Шетнер (зліва) та Одрі Пауерс, члени другого екіпажу космічного корабля New Shepard компанії Blue Origin

Окрім Шетнера, на New Shepard полетіли Кріс Бошвізен – співзасновник космічної компанії Planet Labs, Глен де Вріз – співзасновник компанії з проведення клінічних випробувань Medidata Solutions, а також Одрі Пауерс – віцепрезидентка Blue Origin з питань польотів.

Другий космічний політ корабля Blue Origin мав відбутися 12 жовтня о 10:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом), однак запуск був перенесений.

Варто відзначити, що компанія Blue Origin належить засновнику Amazon та одному з найбагатших людей світу Джефу Безосу.

Нагадаємо, у липні американський бізнесмен і мільярдер Джефф Безос вперше полетів у космос, а потім благополучно повернувся на Землю на борту ракетного корабля New Shepard, який належить його компанії Blue Origin. До засновника Amazon і найбагатшої людини у світі приєдналися його брат Марк Безос, 82-річна авіаторка Уоллі Фанк та 18-річний Олівер Демен.

Другий космічний політ корабля Blue Origin мав відбутися 12 жовтня, однак був перенесений на сьогодні

Екіпаж із чотирьох осіб подорожував близько 10 хвилин 20 секунд, щоб дістатися межі космосу на повністю автоматизованій ракеті-носії New Shepard із вертикальним зльотом та посадкою.

Перш ніж ракета приземлилася назад на Землю, пасажири провели три-чотири хвилини в невагомості в суборбітальному просторі перед тим, як їхня капсула з великими вікнами опустилася з парашутом у пустелі в Техасі неподалік від місця запуску.