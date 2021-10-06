NASA зіштовхне супутник із небезпечним для Землі астероїдом, щоб змінити його траєкторію

За допомогою зіткнення вчені планують сповільнити швидкість руху Діморфа та змінити його траєкторію

Експеримент зі зміни траєкторії космічних тіл стартує у листопаді

23 листопада 2021 року Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) планує запустити у космос два супутники, які будуть спрямовані на систему з двох небесних тіл – астероїда Дідіма (діаметр близько 780 м) та його дещо меншого супутника Діморфа. Про це повідомляє techcrunch.com.

Місія отримала назву DART. Її мета полягає не у вивченні складу або орбіти небесних тіл, а у зміні їх траєкторії. Зробити це можна, тільки якщо на великій зіштовхнутися з ними.

Зазначимо, що зараз Дідім і Діморф класифіковано як потенційно небезпечні для Землі об'єкти.

Співробітники NASA спробують розігнати апарат до 24 тис. кілометрів на годину перед зіткненням. Вони розрахували, що в результаті зіткнення швидкість руху Діморфа трохи зміниться. Цього, на думку вчених, буде достатньо для того, щоб змінити період його обертання.

В ході експерименту вчені планують отримати дані, які можуть виявитися корисними в майбутньому, якщо виникне реальна необхідність відхилення астероїдів, що становитимуть загрозу для Землі.

Під час місії в космос запустять два апарати під назвою Light Italian CubeSat for Imagine Asteroids (LUCIACube).

Нагадаємо, раніше NASA оголосило дату відправки першого туристичного екіпажу на МКС.

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