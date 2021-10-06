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    NASA зіштовхне супутник із небезпечним для Землі астероїдом, щоб змінити його траєкторію

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    За допомогою зіткнення вчені планують сповільнити швидкість руху Діморфа та змінити його траєкторію - NASA зіштовхне супутник із небезпечним для Землі астероїдом, щоб змінити його траєкторію
    За допомогою зіткнення вчені планують сповільнити швидкість руху Діморфа та змінити його траєкторію
    фото: nasa.gov

    Експеримент зі зміни траєкторії космічних тіл стартує у листопаді

    23 листопада 2021 року Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) планує запустити у космос два супутники, які будуть спрямовані на систему з двох небесних тіл – астероїда Дідіма (діаметр близько 780 м) та його дещо меншого супутника Діморфа. Про це повідомляє techcrunch.com.

    Місія отримала назву DART. Її мета полягає не у вивченні складу або орбіти небесних тіл, а у зміні їх траєкторії. Зробити це можна, тільки якщо на великій зіштовхнутися з ними.

    Зазначимо, що зараз Дідім і Діморф класифіковано як потенційно небезпечні для Землі об'єкти.

    Співробітники NASA спробують розігнати апарат до 24 тис. кілометрів на годину перед зіткненням. Вони розрахували, що в результаті зіткнення швидкість руху Діморфа трохи зміниться. Цього, на думку вчених, буде достатньо для того, щоб змінити період його обертання.

    В ході експерименту вчені планують отримати дані, які можуть виявитися корисними в майбутньому, якщо виникне реальна необхідність відхилення астероїдів, що становитимуть загрозу для Землі.

    Під час місії в космос запустять два апарати під назвою Light Italian CubeSat for Imagine Asteroids (LUCIACube).

    Нагадаємо, раніше NASA оголосило дату відправки першого туристичного екіпажу на МКС.

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    Теги: США космос NASA
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    NASA зіштовхне супутник із небезпечним для Землі астероїдом, щоб змінити його траєкторію