До Землі наближається астероїд розміром з піраміду Хеопса

Астероїд 2021 SM3 пролетить поблизу Землі 15 жовтня

Астероїд розміром з найстарішу піраміду Хеопса пролетить поблизу Землі цього тижня. Про це повідомляє Newsweek.

Астероїд 2021 SM3, виявлений цього року, пролетить поблизу Землі 15 жовтня. Його ймовірний діаметр 160 метрів, що на 20% більше Великої піраміди Гізи в Каїрі.

Піраміда Хеопса, фото з відкритих джерел

Максимальна відстань, на яку астероїд наблизиться до Землі, – 3 млн кілометрів. Це значно менше, ніж до будь-якої планети Сонячної системи, але в 7,5 раза більше відстані до Місяця.

За словами експертів, астероїд не становить загрози для Землі. 2021 SM3 класифікується експертами NASA як об'єкт, що зближується з Землею. Це астероїди або комети, які знаходяться на відстані близько 190 мільйонів кілометрів від Землі.

До слова, NASA анонсувало політ на найдорожчий астероїд (відео).

Також NASA оголосило дату відправки першого туристичного екіпажу на МКС.

Нагадаємо, Україна знайшла в Африці нового партнера для підкорення космосу.

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