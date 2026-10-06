Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»

З початку повномасштабного вторгнення РФ мобілізувала до своєї армії понад 35 тисяч жителів Криму

Наприкінці вересня стало відомо, що очільник Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил Російської Федерації. «Установити штатну чисельність Збройних Сил Російської Федерації у кількості 2 441 630 одиниць, зокрема 1 550 500 військовослужбовців», – йдеться в документі.

Поки російська влада відкрито про посилення мобілізації не заявляє, але активісти руху «Відсіч» вважають, що на Крим та інші окуповані регіони України чекає «жорстка примусова мобілізація». Проєкт «Радіо Свобода» «Крим. Реалії» зібрав інформацію про це.

Можливість нової хвилі мобілізації в РФ уже кілька місяців обговорюють українські та російські ЗМІ, блогери й аналітики. Старт цього процесу чимало з них пов'язували із завершенням виборів до Держдуми РФ, які відбулися у вересні.

При цьому Кремль категорично заперечує подібні плани на цю осінь. «Нісенітницею» («чушью собачьей») назвав такі повідомлення президент РФ Володимир Путін.

«Немає такого сценарію на сьогодні, який вимагав би мобілізації», – заявляв він у вересні.

Офіційно про початок мобілізації російська влада не оголошувала. Однак фактично цей процес уже запущений, стверджують у Києві.

«Очікуємо на фронті у жовтні»

Фактично росіяни вже «розпочали додаткову мобілізацію», стверджує президент України Володимир Зеленський. Залучати до війни проти України, за його словами, планують не лише громадян РФ, а й іноземців.

«Вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами. Планують збільшувати й залучення іноземців. Ми маємо нові дані про залучення в РФ військових із Північної Кореї, їх відбирають для проходження підготовки та подальшого перекидання до Росії», – заявив він наприкінці вересня.

Росія планує мобілізувати 300 тисяч осіб до кінця року й суттєво збільшити кількість живої сили на фронті, яку «кидатимуть на війну без належної підготовки», заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») в інтерв'ю The Telegraph.

За його словами, якщо раніше влада РФ залучала до армії переважно контрактників за гроші, то тепер прихована мобілізація «переходить у легальну й відкриту фазу».

Роберт Бровді («Мадяр») фото: Reuters

«Ми очікуємо істотного збільшення живої сили противника на фронті вже починаючи з наступного місяця (жовтня 2026 року – ред.)», – сказав він.

При цьому «Мадяр» прогнозує, що через відсутність підготовки у новобранців втрати РФ на фронті зростатимуть, а у підрозділів СБС «додасться роботи на полі бою».

«Загроза мобілізації нависла над Кримом»

Ознаки підготовки до мобілізації помітні в анексованому Криму та на інших окупованих РФ територіях України.

Активісти українського руху «Відсіч» ще з літа фіксують на півострові тестування єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних і проведення закритих навчань із розгортання мобілізаційних пунктів.

Публічних даних від російської влади Криму про це немає. Однак активісти «Відсічі» переконані: на Крим та інші окуповані регіони України чекає «жорстка примусова мобілізація».

Російські військові на окупованій частині Херсонської області, архівне фото фото: tass.ru

«У військкоматах та окупаційних адміністраціях на захоплених територіях уже активно обговорюють варіанти майбутньої мобілізації. Головна загроза наразі нависла над окупованими частинами Запорізької, Херсонської, Луганської областей та Криму – саме там кремлівський режим готується насамперед застосувати ті ж жорсткі й нелюдські методи, які вже були випробувані в «ДНР» на початку 2022 року. Тоді за лічені дні було повністю перекрито виїзд для чоловіків, а облави влаштовували просто на вулицях, у магазинах та на робочих місцях. До строю загрібали всіх підряд – не зважаючи на вік, тяжкі хвороби та відсутність військового досвіду. Людей без спорядження та підготовки кидали на забій як «гарматне м'ясо», що призвело до катастрофічних втрат», – йдеться у повідомленні.

«Мобілізаційна інвентаризація населення»

У російської влади протягом останніх місяців було щонайменше два легальних способи провести глобальну звірку даних про чоловіків призовного віку в Криму.

Перший – під час виплат компенсацій постраждалим від енергокризи, спричиненої ударами Сил оборони України минулого літа. Для цього в Криму не просто збирали відомості про кожного постраждалого, а й проводили подворові обходи для перевірки осіб, які реально мешкають у конкретному житлі, звідки надійшли заявки на компенсацію.

«Мобілізаційною інвентаризацією населення» назвав цей процес ексміністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв.

Олександр Лієв фото: radiosvoboda.org

«Під час оформлення компенсацій людей змушували проходити перевірки, уточнювати особисті дані, відомості про членів родини, акцентуючи увагу на чоловіках, які мешкають на півострові. У чоловіків вимагали штамп у паспорті про взяття на військовий облік і направляли уточнювати дані до військкомату. Відомі випадки, коли для отримання компенсації вимагали оновити дані медичних працівників – як чоловіків, так і жінок. Під виглядом допомоги окупанти отримали величезний масив актуальних даних про сотні тисяч жителів Криму – хто де живе, хто входить до складу сім'ї, хто є військовозобов'язаним, у кого які документи та статус. Історія з компенсаціями в Криму – це вже не лише про соціальну допомогу. Це ще й про підготовку до наступного етапу війни», – заявляє він.

У кримських колах регулярно з'являється інформація з посиланням на російських військових про те, що саме в Криму «буде великий набір восени», стверджує Олександр Лієв. Про це, за його словами, то «у барі розповідав напідпитку військком» у Роздольненському районі, то «дружина військкома із Сімферополя обмовилася майстру манікюру».

«Чекають відмашки з Кремля»

Ще одним способом зібрати інформацію про військовозобов'язаних і взяти їх на військовий облік у Криму стали російські вибори депутатів Держдуми РФ, що відбулися у вересні.

Російська Z-блогерка Анастасія Кашеварова заявила, що її другові в РФ надіслали сповіщення про взяття на військовий облік наступного дня після того, як він взяв участь в електронному голосуванні.

Вона зазначила, що «президент, заступник голови Радбезу, прессекретар президента язик стерли, кажучи, що мобілізації не буде», однак хтось вирішив сповістити чоловіків, які проголосували, про військовий облік.

У Криму після думських виборів російська влада значно масштабувала зовнішню рекламу контрактної служби в армії РФ. Її стало помітно більше як на вулицях кримських міст, так і в соцмережах.

Реклама контрактної служби в армії РФ у Сімферополі, вересень 2026 року фото: radiosvoboda.org

Кримські військкомати повністю готові до нової хвилі мобілізації, повідомив «Крим.Реалії» кримський активіст на умовах анонімності.

«За інформацією наших джерел з окупаційних військкоматів та органів окупаційної влади, у Криму все готове до проведення нової хвилі мобілізації. Чекають лише відмашки з Кремля. Попри всі запевнення російської верхівки про те, що мобілізації поки не буде, віри їм немає. Путін також запевняв росіян, що пенсійний вік не підвищуватимуть, але слова не дотримався», – розповів він.

У російських ЗМІ також пишуть про масову розсилку чоловікам – громадянам РФ – сповіщень про взяття на військовий облік через електронний сервіс «Держпослуги» («Госуслуги»).

У регіонах Північного Криму вже зафіксовано понад десяток випадків вручення мобілізаційних повісток до російської армії, заявляє голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв. У зв'язку з цим кримчани звертаються до організації по допомогу у виїзді з півострова.

У випадках, коли людині вже вручили повістку, але ще не оголосили в розшук, «важливо діяти заздалегідь», рекомендує правозахисник, оскільки після оголошення в розшук можливості для виїзду можуть бути суттєво обмежені.

Втрати Криму – тисячі загиблих

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська влада регулярно проводить у Криму кампанії з набору на контрактну службу. За це обіцяють різні блага – високі виплати, соціальні пільги (зокрема для членів сімей), земельні ділянки біля моря та багато іншого. Однак мовчать про те, наскільки високою є ймовірність загинути в перший же місяць служби на передовій.

Скільки кримчан воюють проти України в лавах армії РФ, достеменно невідомо. Російська влада цієї інформації не розголошує.

З початку повномасштабного вторгнення РФ мобілізувала до своєї армії понад 35 тисяч жителів Криму, повідомив раніше секретар українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов.

Мобілізовані до армії РФ фото: tass.ru

За його словами, кожен шостий російський військовополонений в Україні – громадянин України з окупованих територій, з них 6% – кримчани. Публічних даних російської сторони з цього приводу немає.

Масштаби втрат серед жителів Криму за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну невідомі. «Крим.Реалії» вдалося ідентифікувати понад дві тисячі російських військовослужбовців із Кримського півострова, вбитих під час бойових дій проти України.

У Представництві президента України в АРК підтвердили загибель щонайменше 3,2 тисячі військовослужбовців РФ із підрозділів, дислокованих у Криму. З них 1,5 тисячі, ймовірно, були громадянами України.

Могили російських військових на цвинтарі «Абдал-1» у Сімферополі, архівне фото фото: radiosvoboda.org

Середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою у 2026 році становить 20–30 хвилин, заявляє начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко.

Вікторія Веселова