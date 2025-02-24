Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

«Бізнес повинен інвестувати в безпекові ініціативи»: Руслан Тимофєєв про відкриття Clust Space Dnipro

Реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Бізнес повинен інвестувати в безпекові ініціативи»: Руслан Тимофєєв про відкриття Clust Space Dnipro

«Укриття Clust Space стануть центром для креативних проєктів, обміну думками й стартап-ідей»

5 лютого в Дніпровському національному університеті ім. О. Гончара відкрилося смартукриття Clust Space Dnipro. Проєкт реалізував благодійний фонд Tymofieiev Foundation у межах напрямку корпоративно-соціальної відповідальності компанії Clust. Ініціатор проєкту – інвестор Руслан Тимофєєв, український підприємець, засновник венчур-білдера Clust і керівний партнер венчурного фонду Adventures Lab.

Захід відвідали представники студентства, адміністрації університету, ДСНС та бізнес-екосистеми Дніпра. На події виступили Руслан Тимофєєв, керівниця Clust Space Анастасія Войткевич, ректор ДНУ ім. О. Гончара Сергій Оковитий і головний архітектор смартукриттів для студентів Павло Пекер. Це вже друге таке смартукриття в Україні, а перший smart shelter почав роботу в січні 2024 року на базі Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського.

У промові Руслан Тимофєєв відмітив, що за перший рік роботи Clust Space Kyiv смартукриття відвідали понад 66 000 людей, і за цей час простір став місцем, де вирує студентське життя й відбуваються урочисті події, адже за цей час університет провів у просторі більше 150 івентів.

Організатори вирішили через рік відкрити наступний smart shelter в Дніпрі. Руслан Тимофєєв прокоментував вибір міста:

«Ми обрали Дніпро для будівництва другого смартшелтера, тому що східний напрям є більш пріоритетним для реалізації безпекових ініціатив через близькість фронту, частоту повітряних тривог і рівень загальної небезпеки. ДНУ Олеся Гончара – це найбІльший університет регіону і від початку повномасштабного вторгнення прийняв багато студентів з окупованих і прифронтових територій».

«Бізнес повинен інвестувати в безпекові ініціативи»: Руслан Тимофєєв про відкриття Clust Space Dnipro фото 1

Так фонд Tymofieiev Foundation втілює ключову місію – створити інноваційні укриття, що стануть центрами нетворкінгу та розвитку студентів. Руслан Тимофєєв вважає, що укриття Clust Space стануть центром для креативних проєктів, обміну думками й стартап-ідей.

«Освіта – тема, яка дуже близька для мене. Я на власному досвіді знаю, що фундамент для багатьох проєктів, бізнесів і партнерств закладається саме в студентські роки. Бо я сам ще під час навчання в університеті познайомився зі своїм майбутнім партнером і розпочав перший бізнес».

Тому Руслан Тимофєєв об’єднав у Clust Space важливі аспекти для комфорту студентів: безпеку, багатофункціональність та інноваційність. Clust Space – це хаб з навчальними аудиторіями, коворкінг-зонами й місцями для відпочинку. Тому для розробки смартшелтерів Руслан Тимофєєв і його команда подбали про сучасні технологічні рішення: високошвидкісний інтернет, інтерактивні засоби для презентацій і капсули для відеодзвінків.

«Бізнес повинен інвестувати в безпекові ініціативи»: Руслан Тимофєєв про відкриття Clust Space Dnipro фото 2

Руслан Тимофєєв також наголосив на важливості корпоративної відповідальності для бізнесу, яку він розвиває в рамках венчур-білдера Clust.

«Я вважаю, що в такі важкі часи, як зараз, український бізнес не може ігнорувати важливі проблеми суспільства, особливо ті, які повʼязані з безпекою. Зі свого боку планую продовжувати розвивати напрям корпоративно-соціальної відповідальності та інвестувати в такі безпекові ініціативи як проєкт смартукриттів Clust Space», – додав Руслан Тимофєєв.

Тому до благодійної ініціативи долучалися багато великих партнерів, як Freedom Holding Corp.,, Usyk Foundation, БФ Свічадо, компанія Lenovo, мережа «Епіцентр», Moar tech і сео компанії Майк Савченко.

Теги: освіта Дніпро бізнес інтернет укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

А з 07:00 до 11:00 обмеження діятимуть по вул. Хрещатик
У Києві перекрито низку вулиць, станція «Майдан Незалежності» працює з обмеженнями
Сьогодні, 07:20
БпЛА атакують Київ
Столицю знову атакують ворожі безпілотники
21 лютого, 00:44
Удар російського дрона по об’єкту «Укриття». На ЧАЕС триває ліквідація наслідків
Удар російського дрона по об’єкту «Укриття». На ЧАЕС триває ліквідація наслідків
19 лютого, 12:37
Проєкт «Серце Азовсталі» був заснований Рінатом Ахметовим 16 лютого 2023 року як частина ініціативи «Сталевий фронт»
Ахметов збільшив фінансування на підтримку оборонців Маріуполя до 1,6 млрд грн
18 лютого, 15:10
Маск продовжує економити бюджет США
Допомоги більше, ніж населення: Маск викрив нову схему у США
18 лютого, 10:55
В гуртожитку вибуховою хвилею пошкоджено вікна, а в корпусі – обвалилася підвісна стеля в одній з аудиторій
Під час дронової атаки РФ постраждав один з гуртожитків та корпус університету Шевченка
5 лютого, 12:34
Підтримка старих версій iOS буде припинена з 5 травня 2025 року
WhatsApp більше не підтримує старі версії iOS: що відомо
29 сiчня, 12:28
Президент США планує ухвалити рішення про майбутнє додатку протягом наступних 30 днів
Microsoft веде переговори про купівлю TikTok – Трамп
28 сiчня, 09:24
На частині заводів Volkswagen працюватимуть китайці
Volkswagen може передати частину заводів Китаю – Financial Times
27 сiчня, 19:00

Наука та освіта

«Бізнес повинен інвестувати в безпекові ініціативи»: Руслан Тимофєєв про відкриття Clust Space Dnipro
«Бізнес повинен інвестувати в безпекові ініціативи»: Руслан Тимофєєв про відкриття Clust Space Dnipro
Де найбільший дефіцит кадрів? Державний центр зайнятості зробив заяву
Де найбільший дефіцит кадрів? Державний центр зайнятості зробив заяву
Українські полярники показали відео з горбатим китом, який бавився з човном науковців
Українські полярники показали відео з горбатим китом, який бавився з човном науковців
Навчальні заклади ще однієї області переходять на дистанційне навчання
Навчальні заклади ще однієї області переходять на дистанційне навчання
Що отримуватимуть школярі замість скасованих медалей: роз'яснення
Що отримуватимуть школярі замість скасованих медалей: роз'яснення
Вражаюче відео засніженого терикону у Покровську нагадало вершину гори
Вражаюче відео засніженого терикону у Покровську нагадало вершину гори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
61K
Американці вивішують біля своїх будинків чорні прапори: що це означає
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2025
24K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
9148
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
7737
У Києві перекрито низку вулиць, станція «Майдан Незалежності» працює з обмеженнями

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua