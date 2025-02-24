«Бізнес повинен інвестувати в безпекові ініціативи»: Руслан Тимофєєв про відкриття Clust Space Dnipro

«Укриття Clust Space стануть центром для креативних проєктів, обміну думками й стартап-ідей»

5 лютого в Дніпровському національному університеті ім. О. Гончара відкрилося смартукриття Clust Space Dnipro. Проєкт реалізував благодійний фонд Tymofieiev Foundation у межах напрямку корпоративно-соціальної відповідальності компанії Clust. Ініціатор проєкту – інвестор Руслан Тимофєєв, український підприємець, засновник венчур-білдера Clust і керівний партнер венчурного фонду Adventures Lab.

Захід відвідали представники студентства, адміністрації університету, ДСНС та бізнес-екосистеми Дніпра. На події виступили Руслан Тимофєєв, керівниця Clust Space Анастасія Войткевич, ректор ДНУ ім. О. Гончара Сергій Оковитий і головний архітектор смартукриттів для студентів Павло Пекер. Це вже друге таке смартукриття в Україні, а перший smart shelter почав роботу в січні 2024 року на базі Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського.

У промові Руслан Тимофєєв відмітив, що за перший рік роботи Clust Space Kyiv смартукриття відвідали понад 66 000 людей, і за цей час простір став місцем, де вирує студентське життя й відбуваються урочисті події, адже за цей час університет провів у просторі більше 150 івентів.

Організатори вирішили через рік відкрити наступний smart shelter в Дніпрі. Руслан Тимофєєв прокоментував вибір міста:

«Ми обрали Дніпро для будівництва другого смартшелтера, тому що східний напрям є більш пріоритетним для реалізації безпекових ініціатив через близькість фронту, частоту повітряних тривог і рівень загальної небезпеки. ДНУ Олеся Гончара – це найбІльший університет регіону і від початку повномасштабного вторгнення прийняв багато студентів з окупованих і прифронтових територій».

Так фонд Tymofieiev Foundation втілює ключову місію – створити інноваційні укриття, що стануть центрами нетворкінгу та розвитку студентів. Руслан Тимофєєв вважає, що укриття Clust Space стануть центром для креативних проєктів, обміну думками й стартап-ідей.

«Освіта – тема, яка дуже близька для мене. Я на власному досвіді знаю, що фундамент для багатьох проєктів, бізнесів і партнерств закладається саме в студентські роки. Бо я сам ще під час навчання в університеті познайомився зі своїм майбутнім партнером і розпочав перший бізнес».

Тому Руслан Тимофєєв об’єднав у Clust Space важливі аспекти для комфорту студентів: безпеку, багатофункціональність та інноваційність. Clust Space – це хаб з навчальними аудиторіями, коворкінг-зонами й місцями для відпочинку. Тому для розробки смартшелтерів Руслан Тимофєєв і його команда подбали про сучасні технологічні рішення: високошвидкісний інтернет, інтерактивні засоби для презентацій і капсули для відеодзвінків.

Руслан Тимофєєв також наголосив на важливості корпоративної відповідальності для бізнесу, яку він розвиває в рамках венчур-білдера Clust.

«Я вважаю, що в такі важкі часи, як зараз, український бізнес не може ігнорувати важливі проблеми суспільства, особливо ті, які повʼязані з безпекою. Зі свого боку планую продовжувати розвивати напрям корпоративно-соціальної відповідальності та інвестувати в такі безпекові ініціативи як проєкт смартукриттів Clust Space», – додав Руслан Тимофєєв.

Тому до благодійної ініціативи долучалися багато великих партнерів, як Freedom Holding Corp.,, Usyk Foundation, БФ Свічадо, компанія Lenovo, мережа «Епіцентр», Moar tech і сео компанії Майк Савченко.