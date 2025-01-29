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WhatsApp більше не підтримує старі версії iOS: що відомо

Дарія Демяник
glavcom.ua
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WhatsApp більше не підтримує старі версії iOS: що відомо
Підтримка старих версій iOS буде припинена з 5 травня 2025 року
фото: depositphotos.com

Обмеження будуть стосуватися власників iPhone

WhatsApp для iPhone більше не підтримує старі версії iOS. У новій бета-версії додатка для iOS (версія 25.2.10.72) через TestFlight користувачі повинні мати iOS 15.1 або новішу версію операційної системи. Зазначено, що підтримка старих версій iOS буде припинена з 5 травня 2025 року.

Це означає, що користувачі стандартної версії WhatsApp та WhatsApp Business, які не оновлять свої пристрої, більше не зможуть відправляти повідомлення або здійснювати дзвінки. Щоб перевірити свою версію iOS, необхідно зайти в налаштування смартфона та подивитися інформацію про пристрій.

Якщо версія iOS 15.1 або вище – все буде працювати без проблем. Якщо ж версія нижче – потрібно оновити iOS або задуматися над покупкою нового iPhone.

Обмеження будуть стосуватися власників iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s та старіших моделей з iOS 14 і нижче.

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Теги: WhatsApp інтернет соціальні мережі

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