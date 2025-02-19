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Удар російського дрона по об’єкту «Укриття». На ЧАЕС триває ліквідація наслідків

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Удар російського дрона по об’єкту «Укриття». На ЧАЕС триває ліквідація наслідків
фото: ДСНС України/Telegram

ДСНС України: Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми. Ситуація контрольована

Станом на ранок середи, 19 лютого, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару російського безпілотника по об'єкту «Укриття» на Чорнобильській атомній електростанції. Триває гасіння осередків тління та розкриття конструкцій. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару російського безпілотника по об'єкту «Укриття»
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару російського безпілотника по об'єкту «Укриття»
фото: ДСНС України/Telegram

«Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми. Ситуація контрольована. Роботи тривають», – йдеться у повідомленні.

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Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару російського безпілотника по об'єкту «Укриття»
фото: ДСНС України/Telegram

Нагадаємо, удару по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Відтоді рятувальники ліквідовують загоряння покрівлі. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей. 

18 лютого, пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України інформувала, що ліквідація наслідків влучання російського дрона в саркофаг на Чорнобильській АЕС досі триває. 

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Теги: державна служба укриття рятувальники Telegram ЧАЕС Чорнобильська АЕС Чорнобильська зона дрон

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