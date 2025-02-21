Столицю знову атакують ворожі безпілотники

Ворожі дрони атакують столицю та Київщину

Ворожі безпілотники третю ніч поспіль атакують Київ та область. У столицю працюють сили ППО по російських дронах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію від столичної влади.

О 21:44 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів. На Київщині прогриміла серія потужних вибухів.

Спершу про атаку дронів повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко. Він зазначив, щоб містяни залишались в укриттях до відбою.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на місто заходять кілька БпЛА. Пізніше з'явилась інформація, що в Оборонському районі Києва працює ППО. Київська міська військова адміністрація повідомила, що небезпека ударних БпЛА залишається.

«Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили писали, що декілька ударних БпЛА в межах міста.

Нагадаємо, що вчора вночі у Голосіївському районі міста Києва впали уламки знешкодженого ворожого БпЛА. Також унаслідок атаки в Білоцерківському районі постраждав чоловік 1988 року із різаною раною ноги.

Нагадаємо, триває 1094-й день повномасштабної війни.