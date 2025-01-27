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Volkswagen може передати частину заводів Китаю – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Volkswagen може передати частину заводів Китаю – Financial Times
На частині заводів Volkswagen працюватимуть китайці
фото із відкритих джерел

Financial Times: Зайві виробничі потужності Volkswagen можуть бути передані китайським компаніям у рамках партнерських угод

Volkswagen Group, що зіштовхнулась із падінням попиту в Європі та надлишком потужностей, може передати частину заводів китайським виробникам електромобілів. Про це в інтерв'ю Financial Times розповіли топ-менеджери німецького концерну.

У вересні минулого року керівництво Volkswagen Group заявило про можливе закриття кількох заводів у Німеччині через зниження попиту та погіршення фінансових показників. Після кількох місяців перемовин із профспілкою та страйків працівників керівництво концерну відмовилося від цих планів. Скорочення робітників компанія має намір виробляти таким чином, щоб на місце пенсіонерів, що йдуть на пенсію, або добровільно вирішили звільнитися робітників не наймати нових. Але проблема надвиробництва залишилася.

Зайві виробничі потужності можуть бути передані китайським компаніям у рамках партнерських угод. Ті, у свою чергу, матимуть можливість виробляти електромобілі в Європі, що дозволить китайським автоконцернам вийти з-під імпортних мит ЄС.

«Звичайно, це цілком можливо. Я вірю у вільну торгівлю», – заявив гендиректор Audi Гернот Делльнер. Audi вже має партнерську угоду з виробником електромобілів SAIC з виробництва електромобілів у Китаї.

Аналогічна угода може бути укладена і щодо заводів у Німеччині. «Ми готові до будь-яких переговорів з будь-якого питання з будь-яким партнером. У світі, що динамічно розвивається, ти повинен бути відкритий до будь-яких можливостей», – заявив фінансовий директор Volkswagen Девід Пауелс.

До слова, у Європі дані близько 800 тис. автомобілістів були «злиті» у відкритий доступ. В результаті витоку даних Volkswagen конфіденційна інформація 800 тис. власників електромобілів стала доступною, включаючи GPS-координати та рівень заряду акумулятора. Витік дозволив визначити розпорядок дня власників, серед яких опинилися політики, підприємці та силовики.

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Теги: автопром Німеччина Китай бізнес Електромобілі автомобіль Volkswagen

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