Маск виявив у США мільйони отримувачів допомоги віком від 100 до 369 років

Кількість американців, які отримують соціальну допомогу, становить 394 млн осіб, а населення США загалом – 334 млн

Глава Департаменту ефективності державного управління США (Doge) Ілон Маск заявив про найбільше шахрайство у системі соцзабезпечення США. За його словами, кількість отримувачів соціальної виплати на 60 млн осіб перевищує кількість громадян США загалом. Тобто кількість американців, які отримують соціальну допомогу, становить 394 млн осіб, а загальна чисельність населення країни становить 334 млн осіб.

Маск опублікував таблицю з віковими даними американців, які отримують соціальну допомогу. Серед них є не лише кілька мільйонів живих американців у віці 120-249 років, а й один «довгожитель», віднесений до вікової групи 360-369 років. Маск пожартував, що у США живе «багато вампірів, які отримують соціальну допомогу».

Згідно з заявою Маска, зараз у США «проживає»: 4,7 млн ​​одержувачів допомоги у віці 100-109 років, 3,6 млн одержувачів у віці 110-119 років, 3,4 млн одержувачів у віці 120-129 років, 3,9 млн одержувачів у віці 130−139 років, 3,5 млн отримувачів віком 140−149 років, 1,3 млн одержувачів у віці 150−159 років, 121 тис. одержувачів у віці 160-169 років, 1 тисяча одержувачів у віці 220-229 років, 1 одержувач у віці 240-249 років, і ще один одержувач у віці 360-369 років.

До слова, Doge на чолі з Ілоном Маском отримала доступ до надчутливої ​​системи Податкової служби США (IRS), що містить докладні фінансові дані про платників податків та компаній. Дані включають докладну фінансову інформацію про некомерційні організації, бізнес та кожного платника податків країни. IRS «під тиском Білого дому розглядає можливість підписання меморандуму про взаєморозуміння, який надасть співробітникам Doge широкий доступ» до делікатної інформації щодо персональних ідентифікаційних номерів та банківських даних, що включають транзакції та документи щодо стягнення.



