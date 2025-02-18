Головна Світ Політика
search button user button menu button

Маск виявив у США мільйони отримувачів допомоги віком від 100 до 369 років

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Маск виявив у США мільйони отримувачів допомоги віком від 100 до 369 років
Маск продовжує економити бюджет США
фото: unsplash.com

Кількість американців, які отримують соціальну допомогу, становить 394 млн осіб, а населення США загалом – 334 млн

Глава Департаменту ефективності державного управління США (Doge) Ілон Маск заявив про найбільше шахрайство у системі соцзабезпечення США. За його словами, кількість отримувачів соціальної виплати на 60 млн осіб перевищує кількість громадян США загалом. Тобто кількість американців, які отримують соціальну допомогу, становить 394 млн осіб, а загальна чисельність населення країни становить 334 млн осіб.

Маск опублікував таблицю з віковими даними американців, які отримують соціальну допомогу. Серед них є не лише кілька мільйонів живих американців у віці 120-249 років, а й один «довгожитель», віднесений до вікової групи 360-369 років. Маск пожартував, що у США живе «багато вампірів, які отримують соціальну допомогу».

Маск виявив у США мільйони отримувачів допомоги віком від 100 до 369 років фото 1

Згідно з заявою Маска, зараз у США «проживає»: 4,7 млн ​​одержувачів допомоги у віці 100-109 років, 3,6 млн одержувачів у віці 110-119 років, 3,4 млн одержувачів у віці 120-129 років, 3,9 млн одержувачів у віці 130−139 років, 3,5 млн отримувачів віком 140−149 років, 1,3 млн одержувачів у віці 150−159 років, 121 тис. одержувачів у віці 160-169 років, 1 тисяча одержувачів у віці 220-229 років, 1 одержувач у віці 240-249 років, і ще один одержувач у віці 360-369 років.

До слова, Doge на чолі з Ілоном Маском отримала доступ до надчутливої ​​системи Податкової служби США (IRS), що містить докладні фінансові дані про платників податків та компаній. Дані включають докладну фінансову інформацію про некомерційні організації, бізнес та кожного платника податків країни. IRS «під тиском Білого дому розглядає можливість підписання меморандуму про взаєморозуміння, який надасть співробітникам Doge широкий доступ» до делікатної інформації щодо персональних ідентифікаційних номерів та банківських даних, що включають транзакції та документи щодо стягнення.

Читайте також:

Теги: шахрайство США гроші бізнес соціум документи Ілон Маск населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп висунув ультиматум російському диктатору
Трамп і його перший ультиматум агресору
24 сiчня, 08:59
Путін буде тягнути час до останнього
Мир уже навесні? Чому ці прогнози – небезпечна маніпуляція
11 лютого, 13:53
Зеленський вважає, що ключем до будь-якої угоди стануть гарантії безпеки від США та Європи
Миротворчі сили в Україні повинні включати війська США – Зеленський
22 сiчня, 18:07
Підприємства МХП продовжують працювати зі змінами у процесах
Найбільший виробник курятини в Україні зазнав масштабної хакерської атаки
22 сiчня, 14:48
Білий дім розкрив деталі інавгураційної промови Трампа
Білий дім розкрив деталі інавгураційної промови Трампа
20 сiчня, 16:08
Обох підозрюваних взяли під варту без права внесення застави
Сховали вибухівку в дитячу іграшку. СБУ попередила теракт у Житомирі
23 сiчня, 10:18
Заступник директора Управління кадрів президента США повідомив Полу Мартіну електронною поштою, що його повноваження генерального інспектора USAID припинено
Генерального інспектора USAID звільнено після критики дій Трампа
12 лютого, 09:35
Суддя з Броварів під виглядом відрядження поїхав у круїз на Кариби
Суддя з Броварів під виглядом відрядження поїхав у круїз на Кариби
12 лютого, 16:46
12 лютого Трамп мав тривалу телефонну розмову з Путіним
Ексрадник Трампа про дзвінок Путіну: У Кремлі п'ють горілку з горла
13 лютого, 09:45

Політика

Трамп заявив, що США знищили ватажка терористів у Сирії
Трамп заявив, що США знищили ватажка терористів у Сирії
«Початок нового етапу». Чи повалять сербські студенти Вучича?
«Початок нового етапу». Чи повалять сербські студенти Вучича?
У Туреччині відкрилося нове посольство України
У Туреччині відкрилося нове посольство України
Маск виявив у США мільйони отримувачів допомоги віком від 100 до 369 років
Маск виявив у США мільйони отримувачів допомоги віком від 100 до 369 років
Мирні переговори. Міністр оборони Швеції пояснив, що зараз має робити Європа
Мирні переговори. Міністр оборони Швеції пояснив, що зараз має робити Європа
У Саудівській Аравії розпочалися перемовини США та Росії
У Саудівській Аравії розпочалися перемовини США та Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 лютого: ситуація на фронті
63K
Штраф 1500 євро за купальник: Португалія засмутила туристів новими правилами
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 лютого 2025
14K
У Болгарії туристичний сезон опинився під загрозою
8809
Не припинення вогню. Нардеп назвав умови для скасування в Україні воєнного стану
7837
Працівники ДБР повідомили про підозру співробітнику Миколаївського районного ТЦК

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Сьогодні, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
16 лютого, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 лютого, 00:00

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua