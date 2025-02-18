Ахметов збільшив фінансування на підтримку оборонців Маріуполя до 1,6 млрд грн

За два роки роботи «Серце Азовсталі» налагодило активну співпрацю з громадським сектором та органами державної влади

За два роки роботи проєкт Ріната Ахметова «Серце Азовсталі» підтримав понад 7 тис. оборонців Маріуполя – особисто або через членів родин. Усього було надано понад 22 тис. допомог: фізична та психологічна реабілітація, протезування, власні квартири для оборонців з І та ІІ групою інвалідності, підтримка у здобутті освіти та працевлаштуванні тощо.

Наприкінці 2024 року Рінат Ахметов ухвалив рішення продовжити роботу проєкту ще на один рік та виділив додаткових 600 млн грн. Таким чином за три роки на підтримку оборонців Маріуполя надано 1,6 млрд грн.

«Два роки тому я започаткував проєкт «Серце Азовсталі» для допомоги захисникам Маріуполя та їхнім сім’ям. Це наша подяка за подвиг, який вони здійснили, захищаючи український Маріуполь. Я знаю, що за ці два роки проєкт став опорою для наших воїнів та їхніх близьких. Але ще тисячі оборонців Маріуполя залишаються в полоні, тож я вирішив продовжити роботу «Серця Азовсталі». Ми дочекаємося кожного, хто боронив Маріуполь, і зробимо все можливе для їхнього гідного життя», – заявив Рінат Ахметов.

Головні плани на 2025:

Надати 50 квартир оборонцям Маріуполя з І або ІІ групою інвалідності за програмою «Вдома». Таким чином за 3 роки квартири отримають 250 захисників та захисниць.

Впровадити методику посттравматичного зростання за принципом «рівний-рівному» та масштабувати її в Україні. У рамках спільного проєкту з американською організацією Boulder Crest п'ятеро оборонців Маріуполя пройдуть відповідне навчання у США. Вони стануть першими сертифікованими менторами з посттравматичного зростання в Україні.

Створити освітню програму з підприємництва для ветеранів спільно з американським партнером Dog Tag та Маріупольським державним університетом. Ветерани пройдуть інтенсивне бізнес-навчання та отримають психологічну підтримку. Випускники зможуть запускати власні бізнес-проєкти.

Запуск спільного проєкту з America's Warrior Partnership та Київською школою економіки для підвищення ветераноцентричності в українських громадах. На базі американського досвіду буде створено освітню програму та дорожню карту для громад, які допоможуть краще розуміти потреби військових та ефективно підтримувати їх. Пілотні проєкти будуть реалізовані у двох громадах на Київщині та Дніпропетровщині.

Формування сталої спільноти оборонців Маріуполя та їхніх родин. ЇЇ метою є звільнення усіх полонених та забезпечення гідного життя для героїв після повернення. «Серця Азовсталі» передасть свій досвід спільноті для подальшого його масштабування на всіх захисників та захисниць України.

У рамках проєкту «М86: Літопис оборони Маріуполя» за кордоном буде видана книга з детальною хронікою подій оборони міста, яка стане потужним інструментом для адвокації визволення українських військовополонених.

За два роки роботи «Серце Азовсталі» налагодило активну співпрацю з громадським сектором та органами державної влади. Організація співпрацює з Офісом Омбудсмана, Координаційним штабом, Міністерством у справах ветеранів, Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і науки, Міністерством молоді та спорту.

Для якісної допомоги захисникам та захисницям «Серце Азовсталі» залучає провідні медичні заклади, центри реабілітації та протезування, фахових психологів. А також співпрацює з американськими організаціями для адаптації в Україні міжнародного досвіду та найефективніших методик з підтримки ветеранів.

Нагадаємо, «Серце Азовсталі» є частиною мілітарної ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова.