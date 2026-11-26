Вірш про війну у підручнику для другокласників розділив думки батьків та вчителів

У соціальній мережі Threads розгорнулася дискусія навколо доречності вивчення віршів про війну в початковій школі. Приводом стала поезія Марії Морозенко «Мій тато повернувся із війни», вміщена у підручнику для другого класу. Користувачі мережі висловили занепокоєння тим, як такі твори впливають на емоційний стан дітей, чиї батьки воюють, загинули або зникли безвісти, повідомляє «Главком».

Дискусію ініціювала користувачка під ніком v_pasporti_antonina. Вона опублікувала фотографію сторінки підручника з віршем про повернення батька з війни та поцікавилася думкою інших користувачів.

«Вірш в програмі 2 класу. А якщо в когось вже нема тата, це ж тригер для багатьох дітей. Ваша думка?» – написала авторка допису.

Допис зібрав понад 1,7 тис. вподобань та майже 280 коментарів. Чимало учасників дискусії назвали такі поезії недоречними для учнів початкової школи, особливо з огляду на досвід дітей, які втратили близьких через війну.

Одна з користувачок розповіла історію свого семирічного сина, батько якого зник безвісти на війні. За її словами, навіть звичайне запитання тренера про ім’я батька викликало у хлопчика сильні переживання.

«А як реагувати дитині, яка тата з війни не дочекалася? Мій син 7-и років вийшов зі сльозами з тренування, бо тренер питав, як тата звати, щоб записати по-батькові в дані дітей. Він сказав: «Чому у всіх є тато, а в мене більше нема?» і проплакав весь вечір. В нашій книзі 2-го класу поки такого вірша не бачила, але я б не хотіла заспокоювати дитину знову, бо це роздирає душу. Батько зник безвісти на війні», – поділилася жінка.

Інші учасники дискусії наголосили, що подібні твори викликають сильні емоції навіть у дорослих, які чекають на повернення рідних із фронту.

«Мені 26, і я чекаю тата, і мені стало погано від цього вірша, не можу навіть уявити, яке це випробування для дитини. Підручник, певно, впорядковувала людина з нульовим емоційним інтелектом, аби догодити, що їй не пофіг на війну», – написала одна з користувачок.

Схожим досвідом поділилася студентка другого курсу коледжу, батько якої зник безвісти у 2022 році. Вона зазначила, що навіть у її віці подібні твори викликають болючі переживання.

Частина коментаторів наголосила, що українські діти й без того щодня стикаються з реаліями війни, тому школа не повинна ставати джерелом додаткового стресу.

Зокрема, користувачі залишили такі коментарі:

«Крінж повний, як на мене. У будь-якому віці це викликатиме сильні емоції. Навіть я, доросла людина, спокійно його прочитати не можу»;

«Міносвіти вже зовсім й*бу дали.. Школа не має бути місцем, де дітям знову нагадують про їхні страхи та їхню біль! В Україні діти і без того знають про війну не з книжок, бо вони буквально живуть у війні. Тому я вважаю, що дублювати цей стрес на уроках абсолютно немає жодної потреби»;

«Це не дитячий вірш і не для підручника»;

«Наче дітям бракує поганих емоцій. Чому ніхто не думає про моральний стан дітей? Як може це читати дитина, наприклад, батько якої загинув?!».

Одна з матерів розповіла, як читання вірша її донькою, яка навчається у другому класі, завершилося поїздкою на могилу загиблого батька.

«Моя донька в 2-у класі і з сльозами читала цей вірш, закінчивши читати підійшла мене обійняти, бо я не могла зробити вдих. Ми ревіли удвох. Каже: «Мам, поїхали зараз до тата, я хочу йому розказати, що дуже сумую за ним. Стоявши на могилі ми мовчали, тільки гірка сльоза котилась в обох», – поділилася жінка.

Інші користувачі запропонували перенести вивчення подібних творів до програми старших класів, коли діти будуть дорослішими.

«Це і для дорослої людини могло б стати тригером, а для дитини тим паче. Дітям потрібно пояснювати, що відбувається, але точно не в форматі подібних віршів. Є багато запитань до людей, які додали до шкільної програми 2 класу цей вірш», – зазначила одна з учасниць дискусії.

Вчителі розповіли, як працювали з віршем на уроках

До обговорення долучилися й педагоги початкових класів. Деякі з них розповіли, що свідомо пропускали цей твір або замінювали його іншим навчальним матеріалом, зважаючи на життєві обставини своїх учнів.

«Я зі своїми учнями цей вірш пропустила, оскільки в нашому класі є дітки, які досі чекають на своїх татусів, а є й ті, чиї татусі зникли безвісти. Для них така тема може бути дуже болючою та емоційно важкою. Не хотілося б зайвий раз травмувати дитячі душі чи викликати сумні переживання. Саме тому я обрала інший варіант, зважаючи на почуття та емоційний стан кожної дитини», – розповіла одна з учительок.

Інша педагогиня, яка сама втратила коханого на війні, також вирішила замінити вивчення поезії альтернативним матеріалом.

«Я – вчитель, в мене також ця тема в підручнику. Плюс у мене у самої коханий загинув декілька місяців тому. Я пропустила цю тему. Замінила на цікаву презентацію інтерактивну «Аліса в країні дивних див». Пограли, попрацювали, почитали. Бо цю тему зараз не можна давати дітям. Та і я б морально не витримала», – написала вона.

Водночас одна з учительок початкових класів висловила переконання, що подібні твори повинні залишатися доступними для дітей, однак рішення про їхнє вивчення педагог має ухвалювати з урахуванням ситуації у конкретному класі.

За її словами, зі своїми учнями вона прочитала цей вірш та обговорила війну в Україні у доступній для дітей формі.

Батьки також поділилися випадками, коли вчителі дозволяли дітям не читати поезію через їхню емоційну реакцію.

«Ми обговорювали як раз в минулому чи позаминулому році цю тему. Вчитель дозволила не читати, тому що мій син плакав наприклад. Не зрозуміло як це читати дитині яка втратила батька на війні, та і взагалі тим діткам в яких тато воює», – розповіла одна з матерів.

Не всі користувачі підтримали вилучення віршів про війну

Водночас частина учасників дискусії виступила проти уникнення теми війни у шкільній програмі. На їхню думку, діти повинні розуміти події, які відбуваються в країні, а відповідальність за коректне подання складних тем покладено на педагогів.

«Тригером може будь що. У когось нема тата, у когось нема мами, у когось такі батьки, щоб краще їх не було», – зазначив один із користувачів.

Інша учасниця дискусії розповіла, що після прочитання вірша вчителька її сина обговорила з учнями важливість підтримки дітей, чиї батьки захищають Україну.

Окремі коментатори також висловили переконання, що замовчування теми війни у школі не допоможе дітям усвідомити реалії, у яких вони живуть.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережі Threads спалахнула ще одна дискусія навколо шкільної програми: користувачі обговорювали, чи варто повернути в розклад повноцінні уроки кулінарії для всіх учнів. Ідею навчати готувати їжу як хлопців, так і дівчат запропонував блогер, який зазначив у профілі, що працює технологом-харчовиком у ЗСУ.