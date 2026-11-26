Віталій Коцур, якого переобрали на посаду ректора Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Доктора історичних наук, кандидата політичних наук, професора кафедри публічного управління та адміністрування Віталія Коцура переобрали ректором Університету Григорія Сковороди в Переяславі, що на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт університету.

26 листопада в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі відбулися вибори ректора. Право голосу мали 418 виборців, серед яких 314 наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників (75,1%), 63 виборних представників із числа здобувачів вищої освіти (15%) та 41 представників інших категорій працівників університету (9,9%).

На момент закриття дільниці о 15:00 остаточна явка склала 90,9% – участь у голосуванні взяли 380 виборців, ще 38 бюлетенів залишилися невикористаними (недійсним визнано 1 бюлетень – 0,2%).

За результатами таємного голосування за кандидата на посаду ректора Університету Григорія Сковороди в Переяславі за Коцура Віталія Вікторовича проголосувало 363 осіб, що складає 86,8% (з 418) виборців.

Вибори ректора відбулися шляхом таємного голосування. У бюлетені був лише один кандидат – чинний керівник університету Віталій Коцур. Закон України «Про вищу освіту» передбачає можливість проведення виборів ректора, навіть якщо на посаду претендує лише один кандидат.

Віталій Коцур очолює Університет Григорія Сковороди в Переяславі з 2021 року. Він народився 4 жовтня 1986 року в місті Ромни Сумської області.

У 2006 році закінчив Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет за спеціальністю «Історія та правознавство». Упродовж 2003–2007 років навчався в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародна інформація». У 2009 році здобув освіту за цією ж спеціальністю в Хмельницькому національному університеті, а у 2010 році – за спеціальністю «Фінанси».

У 2018 році закінчив магістратуру Переяславського університету за спеціальністю «Політологія» та здобув кваліфікацію викладача суспільно-політичних дисциплін. У 2022 році здобув ступінь магістра права в Академії праці, соціальних відносин і туризму.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію з політичних наук на тему етнополітичного конфлікту в Придністров'ї. У 2020 році здобув науковий ступінь доктора історичних наук, захистивши дисертацію про національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 1990-х – початку XXI століття.

Професійну діяльність в університеті розпочав ще у 2003 році як провідний фахівець. У 2010 році долучився до роботи кафедри політології, де згодом обіймав посади викладача, старшого викладача, доцента та професора. У 2018 році став заступником декана соціоісторичного факультету з міжнародних відносин. Із вересня 2020 року працював професором кафедри публічного управління та адміністрування, а також очолив факультет гуманітарно-природничої освіти та соціальних технологій.

Після захисту кандидатської дисертації у 2011 році розпочав роботу у відділі національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАН України. Із 2015 року обіймає посаду старшого наукового співробітника цього відділу.

У 2014–2015 роках працював головним консультантом Управління забезпечення зв’язків Президента України з Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади Адміністрації Президента України. У 2015–2019 роках був помічником-консультантом народного депутата України VIII скликання Вадима Кривенка від партії «Народний фронт».

У 2017–2019 роках очолював громадську раду при виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради. Також був секретарем громадського формування з охорони правопорядку «Самооборона Переяславщини» та учасником громадських організацій «Майдан Переяславщини», «Переяславський Скарб» і «Ресурсний центр сталого розвитку».

Із 2018 року є репортером консультативної неурядової організації при ООН Cercles Nationaux de Réflexion sur la Jeunesse.

У 2018 році став заступником декана соціоісторичного факультету з міжнародних відносин. Також із цього року є репортером консультативної неурядової організації при ООН Cercles Nationaux de Réflexion sur la Jeunesse.

У вересні 2020 року став професором кафедри публічного управління та адміністрування, а також деканом факультету гуманітарно-природничої освіти та соціальних технологій університету. У 2021 році очолив заклад, змінивши на посаді батька Віктора Коцура, доктора історичних наук, професора й академіка Національної академії педагогічних наук України.

Раніше «Главком» повідомляв, що новий ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка оголосив про перші зміни в організації освітнього процесу. Зокрема, зимову сесію в університеті вирішили провести дистанційно – з 23 листопада до 15 грудня 2026 року. Також Вчена рада оновила правила складання іспитів, передбачивши усну співбесіду з викладачем та порядок дій у разі перебоїв з електроенергією або інтернетом. Крім того, ректор анонсував перевірку укриттів і покращення інтернету в гуртожитках.